YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Öğrencilerden Başkan Kocadon'a ziyaret

Öğrencilerden Başkan Kocadon'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerini misafir etti.

Ziyarete Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Cemil Göğercin, Rehber Öğretmen Emine Tayhan Savaşçı ile beşinci sınıf öğrencilerinden İlayda Süzen, Zeynep Ada Sevinç, Hüseyin Barış Kahriman, Ahmet Alıcı katıldı.

Başkan Kocadon, ziyarette bulunan öğrencilerden Hüseyin Barış Kahriman'ı makam koltuğuna oturtarak duygularını sordu. Çok heyecanlandığını belirten Kahriman, Bodrum ile ilgili fikirlerini Başkan Kocadon'la paylaştı.

Minik öğrencilerin ziyaretinden son derece mutlu olduğunu ve dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek çocuk bayramı olması dolayısıyla bu bayramın çok önemli olduğunu ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın çocuklarımıza, gençlerimize, milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda okul idarecilerine ve öğrencilere Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, hediyelerini takdim etti.

(EA-İK)



21.04.2017 17:54:17 TSI

NNNN

