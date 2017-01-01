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Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden sahil temizliği



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, 'Turizm Haftası' etkinlikleri kapsamında Van Gölü sahilini temizledi.

Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, 41'incisi düzenlenen 'Turizm Haftası' nedeniyle bir dizi etkinlik düzenledi. Turizm Haftası kutlamaları kapsamında beş ilçede temizlik kampanyası başlattıklarını belirten Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, "Van Gölü ve çevre kirliliğine dikkat çekmek ve çocuklarda çevre temizliği bilincini oluşturmak amacıyla 5 ilçede kaymakamlık, ilçe milli eğitim müdürlüğü ve belediyeler ile birlikte temizlik kampanyası başlattık. 'Van Gölü bizim, kirlenmesin' sloganıyla başlattığımız kampanyamızda yüzlerce öğrenci sahillerde çöp topladı. Ben kampanyamıza destek veren tüm kurum amirleri ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

(ATL-MSA-Y)



21.04.2017 17:58:13 TSI

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