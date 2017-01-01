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Bodrum'da Türkiye Enduro Şampiyonası



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Bodrum'da 1'inci ayağı gerçekleşecek olan Türkiye Enduro Şampiyonası öncesi, Bodrum Motosiklet Kulübü üyeleri Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u ziyaret etti.

Mumcular Çamarası'nda 29-30 Nisan'da gerçekleşecek yarışlar için hazırlıklarını tamamlayan Bodrum Motosiklet Kulübü yönetimi Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u makamında ziyaret ederek yarış hakkında bilgiler verdi.

Ziyarete Bodrum Motosiklet Kulübü Başkanı Cevdet Erçik ile yönetim kurulu üyeleri Mahmut Cingöz, Suat Büyüksöylemez ve Volkan Baykoz; Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, BODTO üyesi Deniz Eyinç ile Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hasan Kablı katıldı.

Şampiyona ile ilgili ayrıntılı bilgilendirmelerin yapıldığı toplantıda kulüp yönetimi Başkan Mehmet Kocadon'a spora vermiş olduğu destekler dolayısıyla teşekkür etti.

Başkan Mehmet Kocadon, Bodrum'da düzenlenen böyle büyük organizasyonları çok önemsediğini belirterek, "Bodrum'da düzenlenen bu tür organizasyonlara Bodrum Belediyesi olarak elimizden geldiği destekleyeceğiz." şeklinde konuştu.

(EA-İK)



21.04.2017 18:00:53 TSI

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