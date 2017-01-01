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Şehitkamil Belediyesi binlerce kişiye helva ikram edildi

- Gül, Tayyar İle Fadıloğlu, cami cemaatine helva dağıttı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarındaki camilerde helva dağıtımı gerçekleştirildi. Cuma namazı sonrası cemaatin çıkmasıyla birlikte binlerce kişiye Şehitkamil Belediyesi helva ikramında bulundu.

Şehitkamil Belediyesi tarafından ilçe genelinde bir çok camide helva dağıtımı gerçekleştirildi. AK Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, cuma namazını kıldığı KÜSGET Sanayi Camisinde namaz sonrası kendi elleriyle cami cemaatine helva ikram etti. İkram sonrası esnafla bir araya gelen Milletvekili Gül, Tayyar ve Başkan Fadıloğlu, esnafın sorunlarını dinledi. İkram edilen helvadan tüketen cami cemaati, sağlanan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Cami cemaati, ikram için Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti. Teşekkür etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan AK Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, " Bugün de yine Şehitkamil Belediyemizin güzel bir organizasyonu sayesinde vatandaşlarımızla beraber olduk, helva ikramında bulunduk. Bundan dolayı Şehitkamil Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Çorbada Tuzumuzun Olmasını İstedik

Düzenlenen organizasyonla ilgili konuşan AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, "Şehitkamil Belediyesinin organize ettiği helva dağıtımında bizim de çorbada tuzumuzun olmasını istedik. Hem halkla kucaklaşmak, bütünleşmek, bir araya gelmek için iyi bir vesile oldu. Malum yakın bir tarihte referandum yaşadık. Referandumdan sonra da yine vatandaşlarımızla iç içeyiz. O yakınlaşmanın ve dayanışmanın sadece seçim zamanında olmadığını, her zaman bunun mümkün olduğunu ifade ediyoruz. Bugün de Cuma namazı sonrası vatandaşlarımızla bir araya geldik. Namaz sonrası hazırlanan helvayı vatandaşlarımıza ikram ettik. Böylesine güzel bir organizasyonu hazırlayan Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Farkındalık oluşturmak adına böyle bir etkinlikte bulunduk

Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Şuanda KÜSGET Sanayi Camisinde helva dağıtımımızı gerçekleştiriyoruz. Allah, her yıl bu zamanlara çıkmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) gittiği yolda gitmeyi nasip eylesin. Eğer Peygamber Efendimizi anlayabilirsek, zaten hem dünyamızı hem de ahiretimizi kurtarmış olacağız. Özellikle genç nesillerimize bu manadan faydalı hale getirebilirsek, ne mutlu bize. Bu şekilde arkadaşlarımızla birlikte farkındalık oluşturmak adına böyle bir etkinlikte bulunduk. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı

(SD-Y)



21.04.2017 18:08:15 TSI

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