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Yazar Nilüfer Aktaş öğrencilere okumanın önemini anlattı



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Yazar Nilüfer Aktaş Çınar Kolejinde düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya gelerek, öğrencilere okumanın önemini anlattı.

Çınar Kolejinde, öğrencilerin sosyal ve kültürel anlamında gelişimine katkıda bulunmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Yazar Nilüfer Aktaş 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile söyleşide bir araya geldi. Söyleşide yeni kitabı "Ömer'in Rüyasından"ın tanıtımını da yapan Yazar Aktaş, okumanın önemini anlatarak, okuyan insan profilini öğrencilerle paylaştı.

Soru cevap şeklinde geçen söyleşide öğrenciler ise Yazar Aktaş'a merak ettikleri soruları sorarken söyleşi sonunda, Yazar Nilüfer Aktaş kitabını imzaladı.

(BT-SD-Y)



21.04.2017 18:09:27 TSI

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