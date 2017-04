YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 'Tour Of Mersin'in ikinci etabı tamamlandı

MERSİN (İHA) - Mersin Valiliği himayesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliği ile bu yıl 3.'sü düzenlenen Uluslararası Mersin Bisiklet Turu 'Tour Of Mersin'in ikinci etabı tamamlandı.

Aydıncık'ta başlayan yarışın ikinci etabında Gülnar, Silifke ve Erdemli ilçelerinden geçen sporcular, toplamda 165 kilometre pedal çevirerek yarışı, Mezitli ilçesindeki Pompeipolis antik kentinin manzarasını görerek tamamladı.

Aydıncık'ta başlayan Tour Of Mersin'in ikinci etabında renkli görüntüler yaşandı. İlçelerde heyecanla sporcuları bekleyen vatandaşlar ellerinde bayraklarla sokaklara döküldü. Aydıncık'tan sonra Gülnar güzergâhında devam eden sporcuları ilçeden geçerken, Gülnar Anadolu Lisesi öğrencileri insan zinciri oluşturarak karşılarken, her yaştan yüzlerce kişilik insan topluluğu sporculara alkışlarla destek verdiler.

Yarışın ikinci gününde birinciliği Belaruslu sporcu Siarhei Papok göğüslerken, ikinciliği Bulgaristanlı sporcu Jose Daniel Viejo, üçüncülüğü ise yine Bulgaristanlı sporcu Mattia Viel göğüsledi. İlk üçe giren yarışmacılara ödülleri Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel tarafından verildi.

Genel klasman dalında birinci olan Belaruslu sporcu Stanislav Bazhkou ödülünü Mezitli İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Sercan Türedi'den aldı. Dağ klasmanı dalında birinci olan Belaruslu sporcu Stanislav Bazhkou ödülünü Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetim kurulu üyesi Zeki Kutlu'nun elinden aldı. Sprint Klasmanı dalında birinci olan Belaruslu sporcu Stanislav Bazhkou ödülünü Mezitli İlçe Emniyet Müdürü Berat Günçiçek'in elinden aldı. Gülnar kapısında Türk sporcu Abdülkadir Kelleci birinci, Nazım Bakırcı ikinci olurken, Yunus Emre Yılmaz üçüncülüğü elde etti. Dereceye girenlere ödülleri Gülnar Belediye Başkanı Ahmet Günel tarafından verildi.

Silifke kapısında Türk sporcu Nazım Bakırcı birinci, Abdülkadir Kelleci ikinci olurken, Yunus Emre Yılmaz üçüncü olarak yarışı tamamladı. Bozyazı Kapısı'nda dereceye giren sporcular ödüllerini Silifke Belediyesi Özel Kalem Müdürü Cano Serpin'in elinden aldılar. Erdemli kapısında ise birinciliği Türk sporcu Nazım Bakırcı, ikiciliği Abdülkadir Kelleci, üçüncülüğü ise Halil İbrahim Dilek hak ederken, sporculara ödüllerini Erdemli Belediyesi

Başkanlığı Kültür İşler Müdürü Kamil Boran verdi. Mezitli kapısında birinciliği Türk sporcu Abdülkadir Kelleci göğüslerken, ikinciliği Nazım Bakırcı, üçüncülüğü Belaruslu sporcu Oleksandr Golovash göğüsledi. Dereceye giren sporculara ödülleri Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan tarafından verildi.

