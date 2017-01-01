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Özkeçeci'den, Miraç Kandili kutlaması



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GAZİANTEP (İHA) - AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, Miraç Kandili'nin, Hz. Muhammed'in, Allah'ın huzuruna çıktığı gece olduğunu hatırlatarak, "Miraç, içinde büyük hikmetler barındıran mucizelerle dolu bereketli bir gecedir'' ifadelerini kullandı.

Özkeçeci, Kandil gecelerinin insanın gönlünü aydınlatan, toplumun manevi değerlerinin güç kazandığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği, selamlaşmanın, paylaşmanın, komşuluk ve akrabalık hukukunun arttığı çok özel geceler olduğuna dikkati çekerek, Tüm Müslümanların kandilini kutladı.

Özkeçeci, "Miraç rahmet demektir, bereket demektir. İhsan, lütuf, izzet ve ikram kapılarının tüm inananlar için ardına kadar açılması demektir. Böylesine mukaddes bir gecenin, millet olarak, ülke olarak kenetlenmeye, birlik, beraberlik, huzur ve kardeşlik içinde yaşamaya, aydınlık yarınlara el ele, kol kola ve omuz omuza hep birlikte yürümeye vesile olması, en büyük arzumuz ve niyazımızdır. Bizler bu geceyi kendi kişisel yükselişimiz için bir vesile kılalım. Dünyaya ait ne varsa onları bu gece bir kenara koyarak düşünelim, tefekküre dalalım. Dualarımızla, ibadetlerimizle, arkadaşlar ve dostlarımızla yapacağımız güzel sohbetlerle Rabbimiz ile baş başa kalalım. Rahmet ve af kapılarının sonuna kadar açık olduğu bu mübarek gecede, kendimiz için, dostlarımız için tüm insanlık için dua edelim. İnanıyorum ki, bu kandil gecesi, insanımızın gönlünde bu yönde bir meşale tutuşturacak, kaybolmaya yüz tutan manevi değerlerimizin ve insani hasletlerimizin hatırlanmasına vesile olacaktır. Bu itibarla bu gece idrak edilecek Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin tüm İslam alemine ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu anlamlı gün dolayısıyla bütün Gaziantepli hemşehrilerimi en samimi duygularımla selamlıyorum" dedi.

(SD-Y)



21.04.2017 18:28:57 TSI

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