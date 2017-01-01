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Samsun'da Genç Çiftçi desteği alanlardan yüzde 76'sı kadın



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Samsun'da 2016 yılında Genç Çiftçi projesi kapsamında 239 üreticiye toplam 7 milyon 175 bin hibe desteklemesi yapıldığı, destekleme almaya hak kazanan genç üreticilerin yüzde 76'sının kadınlardan oluştuğu açıklandı.

Tarımsal nüfusu gençleştirmeyi ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamayı amaçlayan Genç Çiftçi projesi ile kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi ve yeni alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması da hedefleniyor.

2016 yılında Samsun'da gerçekleşen desteklemeler, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık, arıcılık, kanatlı hayvan yetiştiriciliği, örtü altı sebze ve süs bitkileri yetiştiriciliği, meyvecilik, sebzecilik ve mantar yetiştiriciliği alanlarında gerçekleşti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Samsun İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Vekili Nail Kırmacı, tarımda nüfusun gençleşmesinin tarımsal üretimin devam etmesi bakımından çok önemli olduğunu vurguladı. Kırmacı, "Bu yüzden bakanlığımız gençlere ve kadınlara yönelik desteklemelerini her geçen yıl artırıyor. Bizler istiyoruz ki kırsalda yaşayan gençlerimiz doğdukları yerde doysunlar. Kente göç ederek tarımsal üretimi terk etmesinler. Hatta kente göç etmiş olan gençlerimiz tekrar köylerine dönsünler ve üretimi devam ettirsinler" dedi.

İşlenmeyen arazilerin tekrar tarıma kazandırılabilmesini de sağlayan uygulamanın önemine işaret eden Kırmacı, "Program, tersine göçü sağlayarak, büyük şehirlerdeki istihdam baskısını azaltacak ve kırsal alanda istihdamı artıracak. Gelecek kaygısı taşıyan maddi durumları kötü ve sermayesi olmayan gençlerimize önemli bir destek ve katkı sağlayarak her birine bir nevi geçim anahtarı verilecek" diye konuştu.

Açıklamalarına devam eden Kırmacı, "Samsun'da 2016 yılında alınan başvuruların değerlendirilmesiyle kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik 239 üreticiye 30'ar bin TL toplam 7 milyon 175 bin hibe desteklemesi yapıldı. Kadın üreticilere yönelik pozitif ayrımcılık içeren programda, destekleme almaya hak kazanan genç üreticilerin yüzde 76'sı kadın üreticilerden oluşuyor" şeklinde konuştu.

Kırmacı şu bilgileri verdi: "Samsun' da 2016 yılında hayvansal üretim alanında desteklenen Genç Çiftçi projeleri ile hayvansal üretim alanında; 134 genç üreticiye kişi başı 6 hayvan olmak üzere toplam 804 büyükbaş hayvan, 49 genç üreticiye kişi başı 40 hayvan olmak üzere toplam 1960 küçükbaş hayvan, 7 genç üreticiye kişi başı 40 kovan olmak üzere toplam 280 adet arılı kovan verildi. 1 genç üreticiye 500 adet içerikli serbest sistem yumurta tavuğu yetiştiriciliği projesi, 1 genç üreticiye 400 kaz kapasiteli serbest sistem kaz yetiştiriciliği projesi.

Bitkisel üretim alanında; 24 genç üreticiye sebze ve süs bitkisi üretimi için örtü altı üretim alanı tesisi, 5 genç üretici için kapama meyve bahçesi tesisi, 4 genç üretici için tıbbı ve aromatik bitki yetiştiriciliği tesisi, 8 genç üretici için Mantar yetiştiriciliği tesisi, 6 genç üretici için Üzümsü Meyve Yetiştiriciliği tesisi verilirken, programın 2017 yılı başvuruları 7 Nisan-5 Mayıs 2017 tarihleri arasında 'http://gencciftci.tarim.gov.tr/' internet adresinden yapılıp başvuruya esas belgeler ilçe müdürlüklerimiz tarafından kabul edildikten sonra genç çiftçimiz başvurusunu tamamlamış olacaktır. Başvurular konusunda ayrıntılı bilgi Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe Müdürlüklerimizde konu ile görevli teknik personellerimizce verilebilecektir."

(SAM-SLH-Y)



21.04.2017 18:33:05 TSI

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