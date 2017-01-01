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Bozüyük Belediyesi 23 Nisan 5. Çocuk Festivali başladı



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi tarafından bu yıl 5.'si düzenlenen 23 Nisan Çocuk Festivali gerçekleştirilen anaokulları gösterileri ile başladı.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı her çocuğun büyük bir coşku ve mutlulukla, doya doya yaşayabilmesi için özen gösterdiği önemli bir etkinlik olan Çocuk Festivalinin bu yıl beşincisi düzenlendi. Festivalin kortej yürüyüşü olumsuz hava koşulları nedeni ile yapılamazken program bir AVM'de miniklerin yoğun katılımı ile başladı. Programa Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Binbaşı Alper Koç, Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Can, Emniyet Müdürü Hakkı Güner, Milli Eğitim Müdürü Halis Çelik, Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, Belediye Başkan Yardımcıları, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı. Programda Dodurga Ortaokulu bandosunun ardından festival alanında anaokulları sırayla gösterilerini sundu. Büyük bir özenle hazırlanan miniklerin sunumlarında son derece keyifli ve renkli görüntüler ortaya çıktı. Başkan Bakıcı festival alanını gezerek çocuklara pamuk şeker ikram etti.

Ayrıca Toplum Ruh Sağlığı Merkezi tarafından düzenlenen sergi açılışını gerçekleştiren protokol üyeleri sergiyi gezerek sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı.

(FSİ-MET-Y)



21.04.2017 18:34:28 TSI

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