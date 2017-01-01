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Siverek'te koltukları minikler devraldı



(Fotoğraflı)



Cuma Sarı

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı kapsamında ilçe protokolünün koltuklarına öğrenciler oturdu.

Kaymakam Metin Demirel'in koltuğunu Cumhuriyet ilkokulu 1. sınıf öğrencisi Şehit polis memuru Ali Öztürk'ün oğlu Ali Burak Öztürk, Belediye Başkanı Resul Yılmaz'ın koltuğunu Dumlupınar Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Rıdvan Yaban, İlçe Emniyet Müdürü Yener Gül'ün koltuğunu ise Halit Gülpınar İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Zeynep Kılınç devraldı. Kaymakamlık koltuğuna oturan Şehit polis memuru Öztürk'ün oğlu Ali Burak Öztürk, 23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı çocuklara hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür etti. Belediye Başkanı koltuğunu devralan Rıdvan Yaban, tüm parklara çocuk oyun gruplarının yerleştirilmesi talimatı verdi. Minik emniyet müdürü Zeynep Kılınç'ın ekiplere telsizden verdiği ilk talimatı uyuşturucu ile etkin mücadele, okul önlerindeki trafik sorununun çözümü ve insan kaçakçıları ile mücadele edilmesi oldu. Siverek Belediye Başkan Vekili Hamdi Hatipoğlu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Türkiye'de ve dünyada bütün çocuklar tarafından bayram havasında kutlanması gerektiğini ifade ederek, "Çocuklarımız için ne yapsak azdır, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için belediye olarak hizmetlerimiz devam ediyor. Açtığımız bilgi evleri ve hizmet evleriyle çocuklarımıza hizmetler verdik. Daha sağlıklı ortamlarda eğlenmeleri için parklar ve oyun alanları oluşturduk. Küçük başkanın bizden taleplerini ise en kısa zamanda yerine getireceğiz" dedi.

(CS-SD-Y)



21.04.2017 18:35:03 TSI

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