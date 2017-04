YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Arapgir'de "Eğitim Her Engeli Aşar" konulu konferans düzenlendi

Hasan Eryılmaz

MALATYA (İHA) - Malatya'nın Arapgir ilçesinde Prof. Dr. İbrahim Gezer tarafından "Eğitim Her Engeli Aşar" konulu konferans gerçekleştirildi.

Samime Aydınlar Kültür Merkezinde gerçekleşen konferans yoğun ilgi görürken konferansa, Arapgir Kaymakamı Salih Sak, İlçe Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Beyazay Derneği Arapgir Şube Başkanı Sadık Karagöz ve çok sayıda davetli katıldı. Programda konuşan, İlçe Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, "Bugün engelleri ortadan kaldırmak, aileleri huzurlu ve toplumla barışık hale getirmek, engelsiz bir hayat oluşturmak bizim için önemlidir. Eğitim bu işin olmazsa olmaz ilkesidir. İlçemizde ve bölgemizde evinde kapalı kalmış hiçbir engelli vatandaşımızı bırakmayana kadar özveriyle çalışacağız" ifadelerini kullandı. Arapgir Kaymakamı Salih Sak ise, "Buraya davet edilirken gerçekten heyecanlandım. Bizi bugün yalnız bırakmayan değerli hocamız Prof. Dr. İbrahim Gezer'e katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizler, üç dakika sonra ne olacağını bilemiyoruz. Çok uzak gibi geliyor ama hepimiz aslında birer engelli adayıyız. İlçemizde bulunan engelli vatandaşlarımızı kapı arkasına kapatarak bir yere varamayız. Bunları rehabilite etmek bizim başlıca görevimiz olmalıdır" dedi.

Beyazay Derneği Arapgir Şube Başkanı Sadık Karagöz ise, dernek hakkında bilgiler vererek, "Beyazay Derneği 1988 yılında bir gurup görme engelli tarafından faaliyete başlamış, 1992 yılında Beyazay ismini almış ve 2007 yılında kamu yararına çalışan dernek statüsüne kavuşmuştur. Türkiye genelinde 78 yurt dışında ise 8 şubesi ile hizmet vermektedir. Bizler bölgemizdeki mağdur durumdaki kardeşlerimize yardımcı olabilmek, onların ellerinden tutabilmek, onlara umut ışığı olabilmek ve engelleri ortadan kaldırmak için çalışıyoruz ve çalışacağız" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından, İnönü Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. İbrahim Gezer tarafından "Eğitim Her Engeli Aşar" konulu konferans gerçekleştirilirken konferansın sonunda da katılımcılara plaket verildi.

21.04.2017 18:36:25 TSI

