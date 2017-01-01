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"Mutlu Adımlar Engelli Çocuk Bayramı"



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa'da, Rommer Fizik Tedavi-Rehabilitasyon Merkezi ve Umuda Adım Engelli Çocuk Derneği tarafından engelli çocuklara yönelik sosyal proje gerçekleştirildi.

Umuda Adım Engelli Çocuk Derneği Başkanı Emel Yurdakoş, Büyükşehir ve Osmangazi belediyelerinin de desteğiyle bu yıl 6'ıncısı düzenlenecek "24 Nisan Mutlu Adımlar Engelli Çocuk Bayramı" hakkında bilgiler verdi. Yurdakoş, "Engelli çocukların tedavisi, felçli hastalar ve bel-boyun fıtığı olan hastaların tedavileriyle ilgileniyoruz. 10 gönüllü hanımın kurmuş olduğu derneğimiz engelli çocuklar ve anneleri için çeşitli projeler üretiyor. Ekibin içinde mühendis, hemşire, fizyoterapist ve ergoterapistler var. Ekibimizin bu kadar geniş olabilmesi olaylara daha geniş ve farklı açılardan bakabilmemize imkan sağladı. 5 yıldır Engelli Çocuk Şenliği yapıyoruz. 23 Nisan Çocuk Bayramında hiç engelli çocuk göremeyiz. Biz onların da bir günü olsun istedik 24 Nisanı Engelli Çocuk Şenliğini yapma kararı aldık. Başta Bursa'daki çocukları bir araya getirdik, sonra yurt dışından da destek gördük. Bu destekle artık dünyanın dört bir yanından çocuklar 24 Nisanda ülkemize gelip bu şenlikte yerini aldı. Böyle güzel bir iş yaptığımız için mutluyuz ve devamını da getirmek istiyoruz" dedi.

(AY-MŞ)



21.04.2017 18:37:59 TSI

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