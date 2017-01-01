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Mardin'de uçurtma festivali başladı



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Mehmet Salih Keskin

MARDİN (İHA) - Mardin'de 4 gün sürecek "Uluslararası Uçurtma Festivali" başladı. Festival, renkli görüntülere sahne oldu.

Mardin'de valilik, büyükşehir belediyesi, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve Müze Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Uluslararası Uçurtma Festivali" başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda kortej yürüyüşün ardından konser ile başlayan festival, renkli görüntülere sahne oldu. DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, devletin bölgede ekonominin canlanması için yaptığı çalışmaların meyvesini verdiğini belirterek, festivalin kent ekonomisine, kentin tanıtılmasına ve turizmine büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Festival, 25 Nisan'da sona erecek.

(MSK-MP-Y)



21.04.2017 18:43:53 TSI

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