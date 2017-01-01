YEREL HABERLER / DENİZLİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çelik kasa hırsızları tutuklandı

Çelik kasa hırsızları tutuklandı



(Fotoğraflı)



Medeni Topaloğlu

DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir iş yerine girerek çelik kasa çalan iki hırsız çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Denizli il Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesinde faaliyet gösteren bir işyerinin çelik kasasın 14 Nisan'da çalan hırsızları teknik takibe aldı. Takip sonucunda hırsızların yerine tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda, çelik kasayı çaldığı tespit edilen C.Y. ile Ö.K., yakalanarak, gözaltına alındı.

Çelik kasanın bulunması için arama yapan polisler, çelik kasayı su kanalında buldu. kasanın hırsızlar tarafından su kanalına atıldığı bildirildi. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda çalıntı olduğu tespit edilen televizyon, elektronik eşya bulundu. Evlerde bulunan çalıntı eşyalar sahiplerine teslim edildi. Şüpheli C.Y. ile Ö.K., emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

(MT-Y)



21.04.2017 18:44:43 TSI

NNNN

