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Uşak'ta uyuşturucu operasyonları

21 Nisan 2017 Cuma, 18:40
Uşak'ta uyuşturucu operasyonları
Uşak'ta uyuşturucu operasyonları

(Fotoğraflı)

Ertunç Öztürk
UŞAK (İHA) - Uşak polisi uyuşturucuya karşı mücadele kapsamında yaptığı operasyonlarda farklı miktarlarda uyuşturucu maddeleri ele geçirdi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Uşak polisi tarafından uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının sokak satıcılarına ulaşmadan engellenmesi adına yapılan toplam 5 operasyon yapıldı. Yapılan uygulamalarda 1 Kilo 281 Gram uyuşturucu esrar maddesi, 1 gram bonzai, ve 1 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.
Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken 4 şahıs serbest bırakıldı. Gözaltında tutulan Y.D. (26) isimli şahıs hakkında ise adli soruşturma devam ettiği öğrenildi.
(EÖ-İK)

21.04.2017 18:48:43 TSI
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