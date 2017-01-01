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Samsun'da şap hastalığı ile mücadele

- 314 bin 294 büyükbaş hayvan aşılandı



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Samsun'da 2017 yılı ilkbahar döneminde 56 bin işletmede 314 bin büyükbaş hayvana şap aşısı yapıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Nail Kırmacı, "2016 yılında hayvan pazarları uzun süre şap hastalığı sebebi ile kapalı kalmıştır. 2017 yılında tekrar şap salgını yaşanmaması için aşılama ve hastalığın yayılmasında önem arz eden hayvan hareketlerinin kontrolü ile ilgili hayvan pazarı ve yol kontrolleri titizlikle yapılmaktadır" dedi.

Nail Kırmacı açıklamasının devamında şu bilgileri verdi: "Bakanlığımız tarafından şap hastalığı ile mücadele amacı ile yılda iki dönem halinde aşılama çalışmaları yapılmaktadır. İlimizde 2017 yılında mevcut 315 bin büyükbaş hayvanın ilkbahar ve sonbahar döneminde aşılanması hedeflenmektedir. İlkbahar döneminde yürütülen aşılama çalışmalarında 314 bin 294 büyükbaş hayvan aşılanarak hedeflenen program yüzde 99 oranında başarı ile gerçekleştirilmiştir. Sonbahar aşılama kampanyasına ise artan hayvan hareketleri de dikkate alınarak Kurban Bayramı öncesinde başlanması planlanmaktadır."

(SAM-SLH-Y)



21.04.2017 18:49:59 TSI

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