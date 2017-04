YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Pıtırcık Kapalı Çocuk Oyun Evi'nin açılışı gerçekleştirildi

Pıtırcık Kapalı Çocuk Oyun Evi'nin açılışı gerçekleştirildi



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Cem Kaan Toka - İbrahim Sünetçi

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı tarafından çocuklar için 23 Nisan Çocuk Bayramı Armağanı olarak hazırlanan Pıtırcık Kapalı Çocuk Oyun Evi ve 13 yeni parkın açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Milli Egemenlik Parkı yanındaki Oyun Evi önünde gerçekleştirilen açılış törenine, Bilecik Valisi Süleyman Elban, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım, Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, AK Parti Bilecik Kadın Kolları Başkanı Ümran Erdoğan Karayiğit,AK Parti Bilecik Gençlik Kolları Başkanı Servet Yılmaz, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mefail Ateş, Bilecik İl Özel İdare Genel Sekreteri Halis Nalbant, daire amirleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çocuklar katıldı.

Törende açılış konuşması yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, yapılan her şeyin bugün olduğu kadar geleceği de teminat altına almak için olduğunu ifade ederek, ''Ne kadar kendinden emin, huzurlu nesiller yetiştirirsek geleceğimiz de o kadar teminat altında olur düşüncesinden hareketle, Bilecik Belediye Başkanlığı olarak başladığımız ilk günden itibaren çocuklarımıza yönelik çok değişik kapsamlı projeler yapıyoruz. Bu sene onuncusunu düzenleyeceğimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Şenliği'ni tertipledik. Bu şenlik için 23 Nisan haftası içerisinde her yıl bir önceki yıldan fazla olmak üzere, çocuklarımız için bir hediye sunalım dedik. Bu ne olabilir? Çocuklarımıza çocuk parkları olsun, oyun alanları olsun dedik. Geçen yıl çocuk parkları noktasında 12 tane çocuk parkımızın 23 Nisan haftasında açılışını gerçekleştirdik. O zaman dedik ki Park Bahçeler Müdürlüğü hazırlanıp gelecek yıl 13 tane çocuk parkını açacağız. Her yıl en fazla 1 fazla olacak dedik. Bilecik'te ilk defa belediye olarak özel bir proje uygulamasıyla Pıtırcık Çocuk Oyun Evi ile birlikte 15 projenin bugün açılışını gerçekleştiriyoruz" dedi.



Başkan Yağcı'dan çocuklara lunapark müjdesi"

Selim Yağcı, konuşmalardan sonra çocuklar için lunapark müjdesi de vererek, "Ben bu çalışmaları sebebiyle, birlikte çalıştığımız tüm çalışma arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Pıtırcık Oyun Evi sadece oyun eğlenme noktasında değil, aynı zamanda bir eğitim atölyesi tarzında düzenlediğimiz ve bu düzenleme noktasında okul öncesi eğitim noktasında uzman olan ve öğretmenlik yapan kendi kızım Hatice Ecem Gezer'in de büyük katkıları var ona da çok teşekkür ediyorum. Senede 3 gün yapılıyordu oyun alanlarımız, etkinliklerimiz bu yıl 6 gün boyunca Cumhuriyet Meydanı'nda oyun alanları olarak devam edecek. İnşallah bir de 23 Nisan'dan itibaren Bilecik'te lunaparkımız olacak. Şu anda kurulum çalışmaları Pelitözü Gölpark'ta başladı, 23 Nisan'a kadar yetiştirme noktasında çaba harcanıyor. Açılışımızın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor hepinize saygılar sunuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Pıtırcık Kapalı Çocuk Oyun Evi'nin açılışı protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

(CKT-MET-Y)



21.04.2017 18:50:15 TSI

NNNN