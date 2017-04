YEREL HABERLER / ÇORUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çorum'da uyuşturucu ile mücadele koordinasyon kurulu toplandı

Çorum'da uyuşturucu ile mücadele koordinasyon kurulu toplandı



(Fotoğraflı)



ÇORUM (İHA) - Çorum'da Uyuşturucu ile Mücadele Koordinasyon kurulu Valilik binasında gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Alp Aslanargun başkanlığında düzenlenen toplantıya, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantının açış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı Alp Aslanargun, bağımlılıkla mücadelenin önemine işaret ederek, "Uyuşturucu ile savaş, yeni milli mücadelemiz" dedi.

Uyuşturucu ile mücadelede yapılması gerekenlerin ele alındığı toplantıda, kurumlar arası işbirliğinin artırılması gerektiğini anlatan Aslanargun, "Her bir kurum, bu meseleyi kendi alanı dışında bir görev bilmeli" diye konuştu.

Aile ve okulun, bağımlılıkla mücadeledeki rolüne işaret eden Alp Aslanargun, "Çocuk ve gençlerimizi uyuşturucu tuzağından korumalıyız" diyerek alınması gereken önleyici tedbirlerden bahsetti.

Aslanargun, "İçinde yaşadığımız toplumu her türlü tehlikeden korumalıyız. Bu ciddi bir savaş. Sahada ciddi tedbirler alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Toplantıda söz alan Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Haşim Eğer, sporun bireyleri her türlü zararlı alışkanlıklardan uzak tutup koruduğunu söyledi.

Konuyla ilgili araştırma sonuçlarından bahseden Haşim Eğer, herhangi bir spor dalıyla ilgilenen lisanslı sporcuların sigara ve alkol dahil olmak üzere madde bağımlılığı tehlikesinden korunmayı başardıklarına dikkat çekti.

'Çocuklarımızı sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle tanıştırdığımız müddetçe problemin çözümünde önemli mesafe kat ederiz' diyen Vali Yardımcısı Aslanargun, yeni nesillerin sigara ve alkolden korunduğu zaman bağımlılık probleminin büyük oranda çözüme kavuşacağını vurguladı.

Emniyet Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan 'Narkolog Projesi'ni Psikolog Binnur Karagöz tanıtırken Serap Sayın ise uyuşturucu ile mücadele kapsamında farklı illerde uygulanan örnek projelerle ilgili bir sunum yaptı.

Katılımcıların fikirlerini de paylaştığı Uyuşturucu ile Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

