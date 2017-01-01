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Selendi'de meydana gelen deprem Uşak'ta da hissedildi



UŞAK (İHA) - Merkez üssü Manisa'nın Selendi ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki deprem Uşak'da da hissedildi. Selendi'de meydana gelen depremin ardından Uşak merkezli hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.

Ege Bölgesi'nde günlerdir devam eden deprem sağanaklarının sonuncusu Manisa'nın Selendi ilçesinde meydana geldi. Yapılan açıklamada saat 16:09'da yerin 5,6 km derinliğinde 5,1 büyüklüğünde meydana gelen deprem ilçede ve bölgesinde anlamlı şekilde hissedildi. Selendi merkezli deprem Uşak'ta da hissedilirken depremde halk kısa süreli panik yaşadı. Ayrıca Uşak'ta Buğdaylı köyü merkezli saat 16:43'de 2,4 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.

Yetkililer artçı depremlerin sürebileceğine dikkat çekerken, vatandaşların tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

(EÖ-İK)



21.04.2017 18:54:24 TSI

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