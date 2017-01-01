21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Uşak'ta "3. Geleneksel Çocuk Festivali" başlıyor

21 Nisan 2017 Cuma, 18:51
Uşak'ta "3. Geleneksel Çocuk Festivali" başlıyor
Uşak'ta "3. Geleneksel Çocuk Festivali" başlıyor

(Fotoğraflı)

Ertunç Öztürk
UŞAK (İHA) - Üç gün sürecek olan Uşak Belediyesi ''Çocuk Festivali'' için geri sayım başladı. Festivalin içeriği ile bilgi veren Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan; "Bugünün çocukları yarının teminatıdır. Mustafa Kemal Atatürk, ilk Meclisin açıldığı 23 Nisan 1920 gününü Ulusumuza Çocuk Bayramı olarak armağan etti. 23 Nisan bu yönüyle de dünya ölçeğinde millet olarak çocuklara ne kadar önem verdiğimizin kanıtıdır" dedi.
Cumhuriyetimizin en önemli kuruluş felsefesi olan "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" sözünün anlam ve önemini çok iyi kavramış bir millet olarak, gelecek nesillerimize daha modern bir Türkiye bırakmak için var güçleri ile çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Çahan, "Ülkemize ve yarının büyükleri olacak çocuklarımıza en temel görevimiz budur diye düşünüyorum. Şuan Belediyemizin Sanat Akademisi bünyesinde çocuklardan oluşan bir Çocuk Sesler Koromuz var. Geçtiğimiz günlerde çalışmalarını ziyaret ettik, onların hevesini çalışma azmini görünce ne kadar doğru bir girişim yaptığımızı bir kez daha anladık. Bu koromuz da festival kapsamında sahne alacak. Mutlu çocuk mutlu bir gelecek demektir. Biz de Belediye olarak onlara ne kadar önem verdiğimizi göstermek adına geniş kapsamlı bir festival hazırladık. Her şey, onlara bayramlarını bayram gibi yaşatmak için. Onlara yatırım yapmak geleceğe yatırım yapmaktır. İstedik ki, bu bayramı daha güzel yaşasın, eğlensinler. 23 Nisan'da üç gün sürecek bir festival hazırladık. Onların tebessüm etmesi bizim için en güzel ödül olacak" diyerek tüm çocukların bayramını kutladı.
(EÖ-İK)

21.04.2017 18:59:34 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Selendi'de meydana gelen deprem Uşak'ta da hissedildi
YEREL

SELENDİ'DE MEYDANA GELEN DEPREM UŞAK'TA DA HİSSEDİLDİ
Uşak'ta uyuşturucu operasyonları
YEREL

UŞAK'TA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI
Uşak'ta sağanak
YEREL

UŞAK'TA SAĞANAK

Muratbey Uşak Genel Menajeri Erdoğan:
YEREL

MURATBEY UŞAK GENEL MENAJERİ ERDOĞAN:
Uşak Ticaret Borsası
YEREL

UŞAK TİCARET BORSASI
Uşak'a ve Türkiye'ye Avrupa Şampiyonluğunu getirmeye kararlılar
YEREL

UŞAK'A VE TÜRKİYE'YE AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNU GETİRMEYE KARARLILAR
Geri dönüşümler potaya
YEREL

GERİ DÖNÜŞÜMLER POTAYA
EN ÇOK OKUNANLAR
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

‘SEKSİ ŞEMPANZE’ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

1
  • 2 Hadise'den olay pozlar! Makyajsız halini de paylaştı...
  • 3 Cesur tercih
  • 4 İşte Şevket Çoruh'un bilinmeyen kızı