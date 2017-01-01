YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Soma Şoförler Odasından terör tedbiri

Soma Şoförler Odasından terör tedbiri



(Fotoğraflı)



Yılmaz Sarıpınar

MANİSA (İHA) - Soma Şoförler ve Otomobilciler Odası, İçişleri Bakanlığının yürüttüğü terörle mücadele çalışmaları kapsamında terör örgütlerinin kullandığı çalıntı araçlara yönelik alınan tedbirleri uygulamaya başladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Soma Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Dursun Solak, "Yasaya göre elimizde bulunan plaka basım mühürleri TŞOF tarafından yenilenerek mühür kodları değiştirilmiştir. Yeni mühürler odalarca teslim alınmıştır. Odalar haricinde plaka bastıranlara APP diye adlandırılan plakalar da dahil yasa gereği odamız mühür basmamaktadır. Bu tip plaka bastıranlara, emniyet güçlerine verilen yetki ile yasa gereği cezai işlem yapılacaktır. Soma halkımızın duyarlı olup araçlarının plakalarını oda dışında basan firmalara bastırmamaları ve plaka üzerindeki mühüre dikkat etmeleri gerekmektedir" dedi.

(ÖND-Y)



21.04.2017 19:14:16 TSI

NNNN

