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Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya'dan 23 Nisan Kutlaması



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 97 yıl önce Atatürk'ün önderliğinde, milletimizin büyük gayretleri sonucunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduğunu hatırlatarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Vali Yerlikaya, açıklamasında "Milli egemenliğin ilan edildiği bu gün, 23 Nisan 1929'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza ve tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan edildi. Bugün Türk Milletinin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve Milletin bağımsızlığını, tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biridir. Geleceğimizin emanetçileri, göz bebeğimiz, yarınlarımızın umut ışığı çocuklarımızın ve tüm ulusumuzun "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Sevginin, masumiyetin, umudun, kardeşliğin ve barışın, temsilcileri olarak, dünyaya en güzel gözlerle bakan, bizlere, geleceğe dair umutlar veren çocuklarımızın yüzlerinde gülücüklerin, kalplerinde sevgi ve umut çiçeklerinin hiç solmaması en büyük arzumuzdur. Geleceğimiz ve aydınlığımız olan en kıymetli hazinemiz çocuklarımızı, ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışıp üreten insanlar olarak yetiştirmeliyiz. Kendine güvenen, hayatın güçlükleri ile baş edebilecek donanımlı, girişimci, ufku geniş, milli ve manevi değerlerine bağlı gençler olarak yetiştirilmelerini sağlamak, ortak sorumluluğumuz ve hedefimizdir. Dünyanın, atalarımızdan bize miras değil, çocuklarımızın bizlere bir emaneti olduğunu unutmamalıyız. Bu duygu ve düşünceyle demokrasi ruhunun aydınlattığı yolda, barış, kardeşlik ve huzur içinde yaşanan bir dünya bırakma temennisiyle bütün çocukların "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, sevgiyle gözlerinden öpüyorum" dedi.

(SD-Y)



21.04.2017 19:23:03 TSI

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