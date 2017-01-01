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Demirkol 23 Nisan Çocuk bayramını kutladı



ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Demirkol, "Bugünün yıldızları sevgili çocuklarımız. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Bu çocuklar ülkemizin geleceği, devletin ebet müddet devam etmesi için bir sigorta. O bakımdan çocuklar bizim için çok değerli. Bunu 97 yıl önce 23 Nisan 1920'de Egemenlik ve Çocuk Bayramı diye Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun yıl dönümünde kutlamak bu ülkenin çocuklara verdiği öneminde bir nişanesidir. 23 Nisan dünya üzerinde ilk ve tek çocuk bayramıdır. Gelecekte bu çocuklarımızın dünyanın en mutlu insanları olarak yaşamaları için gayretlerimiz, çabalarımız, kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte devam etmektedir. Çocuklarımızın bayramı kutlu olsun. Bugünün sevincini dolu dolu yaşasınlar. İnşallah gelecekte her bir nesil bir öncekinden de iyi yetişmiş, şartları birbirinden daha da iyileşmiş yeni nesiller olarak vatanına ve milletine sahip çıkmaya devam edecektir. Bugünün çocuklarının gözlerinde bu ışığı görmek bizi mutlu ediyor. Tüm çocuklarımızın bayramını kutlarım" dedi.

(AK-SD-Y)



21.04.2017 19:31:56 TSI

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