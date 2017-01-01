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Denizli'den 23 Nisan Çocuk Bayramı mesajları

21 Nisan 2017 Cuma, 20:04
Denizli'den 23 Nisan Çocuk Bayramı mesajları
Denizli'den 23 Nisan Çocuk Bayramı mesajları

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de, Vali, Büyükşehir, Pamukkale, Merkezefendi Belediye Başkanları ile Denizli Ticaret Odası başkanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Denizli'de, protokol üyeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle birer mesaj yayımladı.
Bu bayramın çocuklara armağan edilen tek evrensel bayram olma özelliğini taşıdığını belirten Vali Ahmet Altıparmak, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, coşkumuzu, sevincimizi dünya çocuklarıyla paylaştığımız, dostluk, kardeşlik ve barış mesajlarını çocuklar aracılığıyla bir kez daha yinelediğimiz özel bir bayramdır. Milletin iradesini ve ulusal egemenliği temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 97.yıldönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Türkiye olarak inanıyoruz ki, dünyanın neresinde olursa olsun tüm çocukların savaş, açlık ve kargaşa ortamından uzak bir şekilde yaşamaları, barış içinde bir dünyanın da kapılarını açacaktır. Geleceğin büyükleri ve yöneticileri olan dünya çocuklarının bu gün vesilesiyle bir araya gelmeleri, çocukça bir masumiyetle birbirleriyle kucaklaşmaları yarınlarımız ve dünya barışı adına çok anlamlıdır. Denizli Valiliği olarak biz üzerimize düşen görevleri yapmaya devam edeceği" diye konuştu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın mesajı
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Türkiye'nin geleceğine sahip çıkacak çocukların ulusal egemenlik bilinci ile geleceğe yürüyeceğine inancının tam olduğunu belirten Başkan Zolan, "Dünya üzerinde hiçbir ülke yoktur ki bağımsızlık mücadelesinin başlangıç tarihini çocuklara bayram olarak hediye etsin. Ulusal egemenliğimizin ateşinin yakıldığı tarih olan 23 Nisan 1920 Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde bir ulusun yükselişidir. O gün nasıl 7 düvele karşı bir bağımsızlık mücadelesi verdiysek bugün de yine aynı mücadeleyi bütün dünyaya karşı veriyoruz. İnanıyorum ki sizler de, kendinize sunulan imkanları en iyi şekilde değerlendirecek, tarihimizden aldığınız özgüvenle büyük başarılara imza atacaksınız. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, minnet ve şükranla anıyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını yürekten tebrik ediyorum."

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin Mesajı
Ülkenin geleceği çocukların bayramının kutladığını belirten Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, 23 Nisan'ın tüm Dünya çocuklarına armağan edilmiş tek bayram olduğuna dikkat çekti.
"23 Nisan Ulusal Egemenliğimizi kazanmamızın anıldığı bir gün olmasının yanı sıra, dünya çocukları için de özel bir gün olarak kabul edilmektedir. Bizler de, çocuklarımızın daha iyi bir eğitim almaları amacıyla hem okullarımıza hem de öğrencilerimize destek veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Gözlerindeki pırıltıda ülkemizin aydınlık geleceğini gördüğümüz ve küçücük bedenlerinde atan kocaman yürekleriyle bizleri geleceğe taşıyan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, tüm dünya çocuklarını sevgiyle kucaklıyorum" dedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nun mesajı
Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Subaşıoğlu yayımladığı mesajda, "Cumhuriyetin ve demokrasinin olmazsa olmazlarından bir tanesi kuşkusuz millet meclisidir. Milletin iradesinin yansıdığı meclistir. İzmir'de Afyon'da Ankara'da Çanakkale'de nice savaşlar vermiş ve vatan toprağını düşman işgalinden temizlemiş bu milletin her şeyidir millet meclisi. İşte 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'de bunun bir göstergesidir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, TBMM'nin açıldığı günün unutulmaması ve savaştan çıkmış çocukların bir şenlik havasında bugünü hatırlaması adına 23 Nisan'ı tüm dünya çocuklarına hediye etmiştir. Bu vesile ile ülkemizde yıllardır büyük bir heyecan ve coşku içerisinde kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız tüm ülkemize ve dünya çocuklarına kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan'ın Mesajı
Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.
DTO Başkanı Erdoğan mesajında şu görüşlere yer verdi:
"Bundan 97 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmuş, geleceğimize ışık tutan tüm Dünya çocukları için 23 Nisan tarihini de 1924'te bayram ilan edilmiştir. Bu bayram, tüm Dünya çocuklarının barış ve kardeşlik duygularını artırıp farklı kültürlerin kaynaşmasını sağlamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı ve TBMM'nin açılışının 97. yılını yürekten kutluyorum."
(MT-Y)

21.04.2017 20:12:00 TSI
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