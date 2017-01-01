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Kaymakam Güven deprem bölgesinde



(Fotoğraflı)



Adem Çakır

MANİSA (İHA)  Manisa'nın Selendi ilçesinde Kaymakam vekili Kula Kaymakamı Osman Güven depremde zarar gören mahallerde inceleme yaptı.

Kaymakam Güven ile birlikte Afat İl Müdürü Bekir Şen, İlçe Jandarma Komutanı Nedim Yerli, AK Parti İlçe Başkanı Muharrem Sezer, Kaymakamlık yazı işleri Müdürü Muzaffer Çırak, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Çağlar Yılmaz da Gölbaşı, Çamköy, Zıraman, Karakozan ve Dumanlar mahallerinde incelemelerde bulundu. Kaymakam Güven depremde zarar gören ev sahipleri ile görüşüp hasarlı evlerde bulunmamaları konusunda uyarılarda bulundu. AFAD ekipleri tarafından zarar gören ev sahipleri için konteynır kuruldu.

(AÇ-Y)



21.04.2017 20:27:58 TSI

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