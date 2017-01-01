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23 Nisan'da Belediye Başkanlığı makamı Alper Mert'e teslim

21 Nisan 2017 Cuma, 20:29
23 Nisan'da Belediye Başkanlığı makamı Alper Mert'e teslim

BURSA (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarında geleneksel hale gelen, çocukların temsili olarak yönetici koltuğuna oturmaları töreninde İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, makamını bir süreliğine Dumlupınar Ortaokulu öğrencisi Alper Mert'e teslim etti.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında temsili koltuğa oturma töreni için Dumlupınar Ortaokulu Müdürü Bülent Toplu ve okul öğretmenleri eşliğinde 5. Sınıf öğrencileri Alper Mert ve Bahar Köse, Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Alper Mert ve Bahar Köse'nin heyecanlarına ortak olan Belediye Başkanı Alinur Aktaş yapmış olduğu konuşmada, "Öncelikle Dumlupınar Ortaokulu okul müdürümüze, öğretmenlerine ve sevgili öğrencilerimize bu vesile ile hoş geldiniz demek istiyorum. Bildiğiniz gibi Pazar günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı. Dünyada kendilerine bayram atfedilen en şanslı çocuklar Türk çocukları. Dolayısıyla her 23 Nisan'da olduğu gibi kaymakamlık, belediye başkanlığı, garnizon komutanlığı ve diğer makamlarımızı bugüne özel olarak öğrencilerimize devrediyoruz. Bugün de Dumlupınar Ortaokulumuzdan iki öğrencimizi Bahar Köse ve Alper Mert'i misafir ediyoruz. Tabi bu öğrencilerimiz geleceğimizin doktorları, öğretmenleri, mühendisleri, idarecileri, siyasetçileri, belediye başkanları ve kaymakamları olacak. Açıkçası bu çocuklarımızın iyi yetişmesi ve eğitimlerinin kaliteli ve nitelikli alması, ayrıca onların mili ve manevi değerlerine bağlı olarak yetişmeleri ülkemizin geleceği açısından çok ama çok önemli" dedi.
Bu amaç için emek sarf eden gayret gösteren bir eğitim ordumuzun olduğunu belirten Aktaş, "Ben, bu hedef için çalışan ve gayret gösteren tüm eğitim neferlerimize huzurlarınızda teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu vesile ile bugün temsili olarak makamımızı devrettiğimiz bu çocuklarımızın istedikleri hedeflere ulaşması en büyük temennimiz. Bu doğrultuda yapacakları tüm çalışmalarda Allah başarı ve muvaffakiyetler nasip etsin. Son olarak ziyaretlerinden dolayı Dumlupınar Ortaokulu Müdürüne ve öğrenci kardeşlerimize tekrar hoş geldiniz derken, tüm ilçe halkımızın ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.
Temsili makam devir teslim töreninde Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Alper Mert, "Benim adım Alper Mert. Dumlupınar Ortaokulundan geliyorum. 10 dakika öncesinde 5/A sınıfının öğrencisiydim. Şimdi ise İnegöl Belediye başkanıyım. Öncelikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bu yıl okullarımıza daha fazla katkı yapılmasını istiyorum. Özellikle ben Dumlupınar Ortaokulunda okuduğum için, okulumuzun dış cephesinin yenilenmesini istiyorum. Tabi bunun yanında diğer okullarında eksikliklerinin giderilmesini istiyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim" dedi.
Temsili Belediye Başkanlığı makamına oturan Alper Mert, koltuğa oturur oturmaz ilk icraatının okulunun bahçe duvarlarının yenilenmesi için verdiği talimat oldu. Bunun için Belediye Başkan Yardımcısı Adil Kansu'yu arayan yeni başkan bu konuda gerekli çalışmaların bir an evvel başlaması talimatını verdi.
Ziyaretin sonunda Belediye Başkanı Alinur Aktaş, öğrencilere hediye takdim ederken, çocuklar ile hatıra fotoğrafı çektirip sohbet etti.
(ÖZ-Y)

21.04.2017 20:37:50 TSI
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