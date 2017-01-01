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Ceylanpınar'da başkanlık koltuğuna ilkokul öğrencisi devraldı



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Uğur Kuş

ŞANLIURFA (İHA) - 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Alparslan Okulu öğrencisi Gülseren Suer, bir saatliğine Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın koltuğunu oturdu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın koltuğuna oturan Alparslan Okulu öğrencisi Gülseren Suer belediye başkanı olmanın keyfini yaşadı. Öğrencileri başkanlık makamında Belediye Başkan vekili Cemal Karatay ile Özel Kalem Müdürü Aziz aydın karşıladı. Temsili tören yapılan başkanlık makamında belediye başkanı koltuğu Başkan Vekili Cemal Karatay tarafından Gülseren Suer'e devredildi. Başkanlık koltuğuna oturan Suer ilk icraat olarak Özel kalem Müdürü Aziz Aydın'dan belediye çalışmaları hakkında bilgi istedi. Başkanlık koltuğuna oturan Suer'e hizmetler hakkında sunum yapıldı. Su er daha sonra parklarda çocukların eğlenebilmeleri için ne tür çalışmalar yapıldığını sordu. Yapılan sunumun ardından Başkanlık koltuğuna oturan Suer, bütün çocukların 23 Nisan çocuk bayramını kutladı.

(UK-SD-Y)



21.04.2017 20:48:45 TSI

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