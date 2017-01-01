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Temizlik maddelerinden zehirlenen 5 öğrenci hastanelik oldu



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da sınıflarını temizlemek için kullandıkları temizlik maddelerinden zehirlenen liseli 5 kız öğrenci, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, lisenin gıda bölümünde öğrenim gören 5 kız öğrenci, çalışma yaptıkları sınıfı temizlemek için bazı ev kimyasallarını karıştırarak kullandı. Bir süre sonra fenalaşan öğrenciler, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(EFE-ÖZ-Y)



21.04.2017 21:05:04 TSI

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