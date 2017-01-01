21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ortaca'da turizm haftası etkinliği

21 Nisan 2017 Cuma, 20:59
Ortaca'da turizm haftası etkinliği
Ortaca'da turizm haftası etkinliği

(Fotoğraflı)

Cihat Cura
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında kutlama programı gerçekleştirildi.
15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası Kapsamında düzenlenen etkinlikler, Dalyan Mahallesi Cumhuriyet meydanında gerçekleştirilen program ile sona erdi.
Programa; Ortaca Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Hasgül, DOKTOB Başkanı Yücel Okutur ve vatandaşlar katıldı.
Turizm haftası kapsamında çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirten Ortaca Kaymakamı Fatih Ürkmezer; "Bütün faaliyetler turizm üzerine düşünme, daha iyi olmasını sağlama amaçlı, bu etkinliklere katılan tüm paydaşların hepsine teşekkür etmek istiyorum. Turizmde ki tüm paydaşlar, bu zor günlerde çeşitli metotlar ürettiler. Farklı turizm alanlarına, pazarlara açılmak için harekete geçtiler. Birlik ve beraberlik ile bölge turizmini 12 aya çıkarabiliriz. Alternatif pazarlar bize büyük katkı sağlayacaktır. Bu birlik ve beraberlik ile önümüzdeki yıllara umutla bakmamız gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Yıl içerisinde turizmin canlanması için çeşitli etkinlikler yaptıklarını hatırlatan Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik ise, "bölge turizmcisinin, Dalyan'ı nasıl daha cazip hale getiririm düşüncesi içinde olması gerektiğine inanıyorum. Buraya gelen ilk misafirler, Dünya'da eşi benzeri olmayan bir yere geldiklerini söylüyorlar. Biz maalesef kendi yaptığımız hatalar ile bu güzelliklerin üstünü örtüyoruz. Umarım turizmin kötü gidişinden kendimize bir vazife çıkarır ve eksikliklerimizi gideririz." dedi.
Ülke turizminin zor bir süreçten geçtiğini dile getiren DOKTOB Başkanı Yücel Okutur da, yeni destinasyonlar için çalışma içerisinde olduklarını aktardı.
Ortaca Halk Eğitim Merkezi folklor ekibi tarafından sahnelenen gösterinin ardından program son buldu.
Turizm Haftası kapsamında Ortaca Meslek Yüksek Okulunda turizm konferansı, Dalyan Kanalı ve İztuzu Sahilinde öğrenci gezisi, çevre temizliği gibi etkinlikler gerçekleştirilmişti.
(CC-İK?)

21.04.2017 21:07:47 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
&quot;Halikarnas Balıkçısı&quot; anıldı
YEREL

"HALİKARNAS BALIKÇISI" ANILDI
Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi
YEREL

YOLCU OTOBÜSÜNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Moore, Muğla’da
YEREL

İNGİLTERE'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ MOORE, MUĞLA’DA
Muğla'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL

MUĞLA'DA OTOMOBİLLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Bodrum'da Türkiye Enduro Şampiyonası
YEREL

BODRUM'DA TÜRKİYE ENDURO ŞAMPİYONASI
Öğrencilerden Başkan Kocadon'a ziyaret
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN BAŞKAN KOCADON'A ZİYARET
Bodrum'da trafik kazası 6 yaralı
YEREL

BODRUM'DA TRAFİK KAZASI 6 YARALI
Minik savcının ilk talimatı küçük yaştaki çocukların çalıştırılmaması oldu
YEREL

MİNİK SAVCININ İLK TALİMATI KÜÇÜK YAŞTAKİ ÇOCUKLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI OLDU
İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Moore, Muğla’da
YEREL

İNGİLTERE'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ MOORE, MUĞLA’DA
Kaçak içki operasyonunda 4 tutuklama
YEREL

KAÇAK İÇKİ OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA
Koltuklar geleceğe emanet edildi
YEREL

KOLTUKLAR GELECEĞE EMANET EDİLDİ
Menteşe Belediyesi ADÜ'lü öğrencileri ağırladı
YEREL

MENTEŞE BELEDİYESİ ADÜ'LÜ ÖĞRENCİLERİ AĞIRLADI
Fethiye hırsızlık suçundan hakim karşısına çıkarılan şahıs tutuklandı
YEREL

FETHİYE HIRSIZLIK SUÇUNDAN HAKİM KARŞISINA ÇIKARILAN ŞAHIS TUTUKLANDI
Fethiyespor'da Keçiörengünü maçı hazırlıkları
YEREL

FETHİYESPOR'DA KEÇİÖRENGÜNÜ MAÇI HAZIRLIKLARI
PTT personelinden kan bağışı
YEREL

PTT PERSONELİNDEN KAN BAĞIŞI
Bodrum'da trafik kazası: 6 yaralı
YEREL

BODRUM'DA TRAFİK KAZASI: 6 YARALI
3 ilde eş zamanlı operasyon
YEREL

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Harmandar'dan 'Veteriner Fakültesi' açıklaması
YEREL

HARMANDAR'DAN 'VETERİNER FAKÜLTESİ' AÇIKLAMASI
MSKÜ erkek tenis takımı süper lige çıktı
YEREL

MSKÜ ERKEK TENİS TAKIMI SÜPER LİGE ÇIKTI
Global Run Bodrum 4. yılında
YEREL

GLOBAL RUN BODRUM 4. YILINDA
Mod Internatıonal School Ve Gelişim Kreşi Güçlerini Birleştirdi
YEREL

MOD INTERNATIONAL SCHOOL VE GELİŞİM KREŞİ GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ
Muğla'da dans gösterisi
YEREL

MUĞLA'DA DANS GÖSTERİSİ
Diplomalarına yüzerek ulaştılar
YEREL

DİPLOMALARINA YÜZEREK ULAŞTILAR
&quot;Vatandaşlarımızın Türkiye'ye gelmesini destekliyoruz&quot;
YEREL

"VATANDAŞLARIMIZIN TÜRKİYE'YE GELMESİNİ DESTEKLİYORUZ"
EN ÇOK OKUNANLAR
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

‘SEKSİ ŞEMPANZE’ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

1
  • 2 Hadise'den olay pozlar! Makyajsız halini de paylaştı...
  • 3 Cesur tercih
  • 4 İşte Şevket Çoruh'un bilinmeyen kızı