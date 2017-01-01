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Ortaca'da turizm haftası etkinliği



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında kutlama programı gerçekleştirildi.

15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası Kapsamında düzenlenen etkinlikler, Dalyan Mahallesi Cumhuriyet meydanında gerçekleştirilen program ile sona erdi.

Programa; Ortaca Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Hasgül, DOKTOB Başkanı Yücel Okutur ve vatandaşlar katıldı.

Turizm haftası kapsamında çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirten Ortaca Kaymakamı Fatih Ürkmezer; "Bütün faaliyetler turizm üzerine düşünme, daha iyi olmasını sağlama amaçlı, bu etkinliklere katılan tüm paydaşların hepsine teşekkür etmek istiyorum. Turizmde ki tüm paydaşlar, bu zor günlerde çeşitli metotlar ürettiler. Farklı turizm alanlarına, pazarlara açılmak için harekete geçtiler. Birlik ve beraberlik ile bölge turizmini 12 aya çıkarabiliriz. Alternatif pazarlar bize büyük katkı sağlayacaktır. Bu birlik ve beraberlik ile önümüzdeki yıllara umutla bakmamız gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yıl içerisinde turizmin canlanması için çeşitli etkinlikler yaptıklarını hatırlatan Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik ise, "bölge turizmcisinin, Dalyan'ı nasıl daha cazip hale getiririm düşüncesi içinde olması gerektiğine inanıyorum. Buraya gelen ilk misafirler, Dünya'da eşi benzeri olmayan bir yere geldiklerini söylüyorlar. Biz maalesef kendi yaptığımız hatalar ile bu güzelliklerin üstünü örtüyoruz. Umarım turizmin kötü gidişinden kendimize bir vazife çıkarır ve eksikliklerimizi gideririz." dedi.

Ülke turizminin zor bir süreçten geçtiğini dile getiren DOKTOB Başkanı Yücel Okutur da, yeni destinasyonlar için çalışma içerisinde olduklarını aktardı.

Ortaca Halk Eğitim Merkezi folklor ekibi tarafından sahnelenen gösterinin ardından program son buldu.

Turizm Haftası kapsamında Ortaca Meslek Yüksek Okulunda turizm konferansı, Dalyan Kanalı ve İztuzu Sahilinde öğrenci gezisi, çevre temizliği gibi etkinlikler gerçekleştirilmişti.

(CC-İK?)



21.04.2017 21:07:47 TSI

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