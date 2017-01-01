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Domaniç'e tarih ve medeniyet gezisi



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından gençleri tarih ve medeniyet mirasıyla buluşturmak ve onlara tarih bilinci kazandırmak amacıyla düzenlenen 'Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi' Kütahya'nın Domaniç ilçesinden başladı.

81 ilden bin öğrenci Domaniç ziyareti kapsamında ilk olarak Süleyman Şah'ın eşi, Ertuğrul Gazi'nin annesi ve Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin nenesi Hayme Ana'nın kabrini ziyaret etti.

'Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi' açılış programı Kütahya Domaniç Hayme Ana Göç Şenlikleri Alanı'nda gerçekleştirildi.

Programa Kütahya Valisi Ahmet H. Nayir, ANKA Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Çelik, Domaniç Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Feyzullah Gayret, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen, bazı daire müdürleri ile 81 ilden bin öğrenci katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Feyzullah Gayret, "Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen kurumumuz yurtlarında barınan öğrencilerimizi tarih ve medeniyet mirasımızla buluşturmak, onlara tarih bilincini kazandırmak yurdumuzun değişik yerlerinden gelen öğrencilerimizi kaynaştırmak birlik ve beraberliğimizi ve Çanakkale ruhunu canlı tutabilmek için 81 İlden gelen öğrencilerimizin katılımı ile gerçekleşen 'Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi' ilk durağı olan Hayme Ana tören alanına hoş geldiniz. Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş yeri olan Domaniç İlçesi tarihi ve doğası ile sizlere tatlı hatıralar bırakacağına ümit ediyoruz" dedi.

Kütahya'nın kuruluşun ve kurtuluşun şehri olduğunu belirten Vali Ahmet H. Nayir, "Sizleri Güzel Kütahya'mız da, Domaniç'imizde ağırlamanın beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kütahya'mız Domaniç'i ile Osmanlı'nın kuruluşuna ev sahipliği yapmış, Dumlupınar'ı ile Kurtuluş Savaşı'mızın önemli kısımlarına şahitlik yapmış, güzel ilimiz. Ne güzel ki Kredi Yurtlar Kurumumuz sizlere bir ev sahipliği yaparak ailenizden emanet olarak aldığı sizleri tarih iklimi içerisinde bir geziye katmış ve aynı atmosferi birlikte yaşıyoruz. Tarih insanlığın ortak hafızası, milletlerin hafızası. Dolayısıyla coğrafyaya yansımış bir ruhu var. Eğer o coğrafya içerisinde bulunduğumuzda o tarihi öğreniyorsak, biz o tarihin ruhunu da hissetmiş oluyoruz. Yalnızca kitaplarda bunu anlamak mümkün olmuyor. Olayların yaşandığı, önemli devirlerin geçtiği coğrafyayı da görmek sizler için bir ayrıcalık oluşturacaktır" diye konuştu.



"Hafızalarını kaybetmiş milletler bir topluluk haline gelirler"



Hafızasını kaybeden milletlerin geleceğinin olmayacağına dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Çelik, "Hafıza bir insanın neyiyse tarih de bir milletin o noktasıdır. Hafızasını kaybeden bir insanın geleceği yoksa hafızasını kaybeden milletlerin de geleceği yoktur. Bu nedenle hafızalarını kaybetmiş milletler bir topluluk haline gelirler ve bir müddet sonra erimeye uğrarlar. Maalesef son yüz yılımız bizim felaket yüzyılımızdır. Bütün dünya bir anda üzerimize yüklendi. Yüz sene önce 4-5 yıl içerisinde koca bir imparatorluk bizim avuçlarımızın içerisinde kaydı gitti. O 4-5 yıl içerisinde beş milyon insan kaybettik" dedi.

Açılış programı Kütahya Evliya Çelebi Mehter Takımı ile Kütahya Germiyan Geleneksel Türk Okçuluğu ekibinin gösterileriyle sona erdi.

81 ilden bin öğrenci "Kuruluş'tan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi" adı altında Kütahya'nın ardından Bilecik, Bursa ve Çanakkale'yi gezecek.

Vali Ahmet H. Nayir ile ANKA Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Çelik, Domaniç Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk Hayme Ana Türbesini ziyaret edip dua etti. (EFE)



21.04.2017 22:01:27 TSI

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