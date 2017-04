YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Ahmet H. Nayir koltuğunu geleceğe emanet etti

Vali Ahmet H. Nayir koltuğunu geleceğe emanet etti



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Valisi Ahmet H. Nayir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ve beraberindeki çocukları makamında kabul etti.

Öğrencilerle sohbet eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, makam koltuğunu Linyit İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri Hilal Maltaş ile Fırat Can Özbay'a devretti.

Makam koltuğuna ilk olarak Hilal Maltaş oturdu. Maltaş, "Ben burada bugün tüm dünya çocukları adına bulunuyorum. Burada olmak çok güzel bir şey" dedi.

Çocukların daha iyi işler başaracağını ifade eden Vali Ahmet H. Nayir, "Makamlarımızı size devredecek kadar güveniyoruz. Bizlerden daha iyi işler başaracağınızı da biliyorum" dedi.

Çocuk Vali Hilal Maltaş'ın ilk talimatı hayvanat bahçesi oldu. Astronomi bilimine ilgi duyduğunu aktaran Hilal Maltaş, gök cisimlerini gözlemleyebileceği bir merkez ile Linyit İlkokulu'nun sahip olduğu tüm imkanların diğer okullarda da olması talimatlarını verdi.

Makama oturan Çocuk Vali Fırat Can Özbay ise vali olduğu takdirde yapacağı hizmetler hakkında bilgiler verdi. En büyük hayalinin Kütahyalı tüm çocukların Çanakkale'yi görmesi olduğunu belirten Özbay, "Çocukları ücretsiz Çanakkale gezisine götüreceğim" dedi.

Her ilin değerlerinin bilinmesi gerektiğini kaydeden Vali Ahmet H. Nayir, "Biz yalnızca Çanakkale'ye gitmeyelim, oradaki çocuklarımız da gelsinler ve Osmanlı Devleti'nin kurulduğu Domaniç ile Cumhuriyet'in kazanıldığı Dumlupınar'ı görsünler. Diğer şehirlerin tarihi ve önemli yerlerini de gezmek ve bilmek durumundayız. Dolayısıyla çocuklarımız Bilecik'i, Çanakkale'yi, Samsun'u, Afyonkarahisar'ı ve diğer illerimizin de tarihini yerinde görsünler" dedi.

Linyit İlkokulu Müdürü Mustafa Topuz ile öğretmenleri Nilüfer Tokeri nezaretinde gerçekleşen ziyarette öğrenciler Vali Ahmet Hamdi Nayir'e günün anısına çiçek takdim etti. (EFE)



21.04.2017 22:07:18 TSI

