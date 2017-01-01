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Aslanapa'da TÜBİTAK 4006 Fuarı



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Aslanapa Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ilgi gördü.

5'i araştırma projesi olmak üzere toplam 10 adet birbirinden yaratıcı ve araştırma gücü yüksek projeler fuarda sergilendi. Fuarda toprakların verimliiğini nasıl arttırmalıyız, ekmek en geç nasıl bayatlar, faranjiti en az hangi kokular tetikler gibi sağlıktan teknolojiye, bilimden kültüre, coğrafyadan kimyaya daha nice alana hitap eden projeler yöre halkı ve öğrencilerin ilgisini çekti.

Fuarı Aslanapa Kaymakamı Emin Kaynak ziyaret ederek, etkinlikle ilgili yetkililerden bilgi aldı.(YD-EFE)



21.04.2017 22:15:22 TSI

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