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Jandarma'dan Çocuklara 5 yıldızlı 23 Nisan hediyesi

21 Nisan 2017 Cuma, 22:18
Jandarma'dan Çocuklara 5 yıldızlı 23 Nisan hediyesi
Jandarma'dan Çocuklara 5 yıldızlı 23 Nisan hediyesi
- Bodrum Gümbet'teki bir otel yönetimi tarafından Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve sosyal sorumluluk projesi kapsamında hiç tatile gitmemiş çocukları otelde ağırlama talebi sonrası 71'i öğrenci 91 kişilik kafileyi üç günlük tatil için Muğla İl Jandarma Komutanlığından Bodrum'a yolcu edildi.

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Bodrum Gümbet Mahallesindeki Rexene Resort otel yönetimi hiç tatile çıkmamış, kırsal kesimde yaşayan çocukları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri ve sosyal sorumluluk projesi kapsamında üç gün otelde ağırlıyor.
Otel yönetimi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na otelde ağırlanacak çocukların seçimi için talepte bulundu. Talep Muğla Valisi Amir Çiçek'e iletildikten sonra 20'si aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sevgi Evleri'nde kalan çocuk olmak üzere toplam 91 kişilik kafileyi '23 Nisan'da Jandarma ve Çocuklar El Ele, Hep Birlikte Tatile' projesi kapsamında İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen tören sonrası araçlarla Bodrum'a hareket etti.
Muğla İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen törene Vali Amir Çiçek, Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Özfidan, Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci katıldı. '23 Nisan'da Jandarma ve Çocuklar El Ele, Hep Birlikte Tatile' sloganı ile üç günlük tatile gönderilen öğrencilerin gidişi öncesi Vali Amir Çiçek'e ithafen Şehit Jandarma Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu Türkçe öğretmeni Saniye Sarıkaya'nın bir gün önce kaleme aldığı 'Yüreğimin Sesi' isimli şiiri okudular.
Törende konuşan Muğla Valisi Amir Çiçek, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını kutlayarak, tatilde gönüllerince eğlenmelerini ve iyi bir şekilde dinlenmeleri tavsiyesinde bulundu. Çocuklar ve aileleri için ücretsiz tatili organize eden otel yönetimi ve Jandarma Komutanlığına teşekkür eden Vali Çiçek, "Çocuklarımızı geleceğe ve daha iyi yarınlara hazırlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu sosyal projenin herkese örnek olmasını diliyorum. Güvenlik güçlerimiz her zaman vatandaşımızın ve geleceğimizin teminatı çocuklarımızın hizmetinde. Artık şuna inanıyoruz ki her şey vatandaşımız ve çocuklarımız için. Her şey vatanın bölünmez bütünlüğü, bayrağımız ve Türkiye Cumhuriyetinin ilelebet devamı için" dedi.
Konuşmaların ardından Türkçe Öğretmeni Saniye Karakaya tarafından Vali Çiçek'e katkılarından dolayı plâket verilirken, öğrenciler ve aileleri ile hatıra fotoğrafı sonrası çocuklar Bodrum'a yolcu edildi.
(BT)

21.04.2017 22:26:45 TSI
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