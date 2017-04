YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Ali Çetinbaş: Ülkemizi, çocuklarımızı ve gençliğimizi mutlu bir geleceğe hep birlikte ...

Başkan Ali Çetinbaş: Ülkemizi, çocuklarımızı ve gençliğimizi mutlu bir geleceğe hep birlikte hazırlayacağız



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kurulduğu 23 Nisan gününün, milli tarihin en parlak sayfalarından biri olarak tarihteki yerini aldığını ifade etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Başkan Çetinbaş, "Alçak terör örgütü ve darbeci hainler, milletinin yüksek inanç ve azmi ile gösterdiği direniş ile yüce meclisin dik ve diri duruşu sayesinde bertaraf edilmiş hak ettiği karşılığı almışlardır. Asla unutulmamalıdır ki; gazi meclisimiz milletimizden aldığı güçle her zaman ve her durumda tek temsil yeri olmuş ve olmaya devam edecektir" dedi.

Çocukların, sevginin, barışın, umdun ve kardeşliğin kaynağı olduğunu belirten Ali Çetinbaş, "Millet ve devlet olarak, yeniden tarih sahnesine çıkma yolunda, yok olma ve bölünmeye karşı bütün milleti ile tüm imkanlarını seferber ederek millet egemenliği esas alınarak varlığını tüm dünyaya ilan eden Türkiye Büyük Millet Meclisimiz 97. kuruluş yıl dönümü gururla kutlamaktadır. Kurulduğu zamanlarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'miz yokluklardan ve baskılardan etkilenmeden çalışmış, zor günlerin aşılmasında varlığı ve dirliği ile milletimize moral ve güç vermiştir. Yüce Meclisimiz zor şartlar altında, kurulduğu günden bugüne kadar her şartta ve ortamda 'Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir'' anlayışı ile milletinden aldığı güçle çalışmaya devam etmektedir. 15 Temmuz 2016 hain FETÖ darbe girişiminde de yüce meclisimiz alçak terör örgütü tarafından milletin temsil makamına ve temsilcilerine ateş açılmış, uçaklar tarafından bombalar yağdırılmış, gazi meclisimiz bir kez daha yara almıştır. Alçak terör örgütü ve darbeci hainler, milletinin yüksek inanç ve azmi ile gösterdiği direniş ile yüce meclisin dik ve diri duruşu sayesinde bertaraf edilmiş hak ettiği karşılığı almışlardır. Şu asla unutulmamalıdır ki; gazi meclisimiz milletimizden aldığı güçle her zaman ve her durumda tek temsil yeri olmuş ve olmaya devam edecektir. Çağdaş ve güçlü bir devlete sahip olmanın yanında demokratik kazanımlarımızın da kaynağı ve savunucusu olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Açılış Bayramını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çocuklarımıza armağan ederek gelecek nesillerimize büyük bir mutluluk yaşatmıştır. Sevginin, barışın, umdun ve kardeşliğin kaynağı olan en kıymetli varlığımız çocuklarımız, aydınlık yarınlarımızın teminatıdır. Bunun için onlara daha müreffeh bir gelecek ve çağın gerektirdiği eğitim imkanlarını sağlamak, iş alanlarını açmak önceliklerimiz arasında olmalıdır. Bu uğurda büyük bir azimle çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizi, çocuklarımızı gençliğimizi mutlu bir geleceğe hep birlikte hazırlayacağız.Tüm hemşehrilerimizin ve çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı. (EFE)



21.04.2017 22:46:19 TSI

