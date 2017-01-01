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Aydın merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

21 Nisan 2017 Cuma, 23:40
Aydın merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu
Aydın merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu
- Operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Aydın Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda örgüte eleman temin etmede kullanılan 'ışık evleri'ne baskınlar yapıldı. Bunun yanında, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen 19 kişi gözaltına alındı.
Aydın merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak FETÖ/PDY operasyonları gerçekleştirildi. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü çalışmada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 19 kişiyi gözaltına aldı. Güvenlik güçleri ayrıca, kamuoyunda 'ışık evleri' olarak bilinen ve örgüte eleman temininde kullanılan adreslere baskınlar gerçekleştirdi. Yapılan operasyon neticesinde birçok isim gözaltına alınırken, Aydın Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı.
Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğümüz görevlilerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik devam eden çalışmalarda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının kendi aralarında kullanmış oldukları gizli haberleşme programı BYLOCK programını kullandığı tespit edilen 19 şahsa yönelik operasyon planlanmış, ayrıca tespit edilen adreslerin bazılarının, örgüte özellikle lise ve üniversite öğrencilerinden eleman kazandırmak amacı ile faaliyetlerde bulunduğu, kalacak ev temin ederek ihtiyaçlarını giderdikleri, belirli saatlerde örgüte üye öğretmenler tarafından ücretsiz ders verildiği, akabinde sohbet adı altında M. Fetullah Gülen isimli örgüt liderinin videolarını izlettirip kitaplarının okutturulduğu, kamuoyunda "ışık evi" olarak bilinen örgüte ait hücre evi tespit edilmiş, bu kapsamda ilimiz merkezli toplam 8 ilde 23 adrese yönelik 20 Nisan 2017 günü eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. İlimizde aralarında "4 ışık evinin" de bulunduğu 9 adrese girilmiş, bunlardan ışık evi olarak kullanıldığı tespit edilen; Güzelhisar Mahallesindeki ışık evinin faaliyetlerine son verildiği, Kemer Mahallesinde bulunan ve yeni faaliyete geçtiği anlaşılan ışık evinde, Bölge Talebe Mesulu olan İ.C. ve Y.B. Aydın ilinde faaliyet gösteren birkaç evin sorumlusu D.S. isimli şahıslar, Bölge Talebe Mesulu İ.C. isimli şahsın MERNİS adresi olarak gözüken Girne Mahallesindeki ışık evinde B.S., G.K., F.D. ve B.S. isimli şahıslar, Güzelhisar Mahallesinde faaliyet gösteren Işık evinde ise M. Ö. ve İ.A. isimli şahıslar ile birlikte toplam 14 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.
Açıklamanın devamında "Bilindiği üzere FETÖ hücresi olarak, 15 Temmuz tarihinden sonra faaliyetlerine devam eden bu tip evlere yönelik ilk operasyon 16.03.2017 tarihinde İstanbul'da, 2. operasyonun ise Aydın ilinde 22.03.2017 tarihinde gerçekleştirilmişti. Bu nedenle 15 Temmuz kanlı darbe girişiminden sonra bile faaliyetlerine son vermediğini gösteren kanlı terör örgütünün hücre evleri bu operasyonel çalışma ile bir kez daha gözler önüne serilmesi açısından önem arz etmektedir. Yapılan aramalar neticesinde, Laptop bilgisayarlar, tabletler, Notebook tabletler, harici hard diskler, cep telefonları, çok sayıda flash bellek ve kart okuyucu ele geçirilerek el konulmuştur. Konu ile ilgili çalışmalarımız titizlikle devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
(ES-İK)

21.04.2017 23:49:08 TSI
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