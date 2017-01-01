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2. Geleneksel karton model tekne yarışması yapıldı



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Kaymakamlığı tarafından Ege Ports Kuşadası'nın katkılarıyla düzenlenen "2'nci Geleneksel Ege Ports Karton Model Tekne Yarışması" yapıldı.

Kuşadası Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen yarışma en iyi tasarım, en iyi kostüm ve en hızlı bitirenler olmak üzere üç kategoride yapıldı.

41'inci Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmaya Kuşadası ilçe sınırları içerisinde bulunan liselerin öğrencileri katıldı. Yarışmada en iyi tasarım ödülünü Adviye Ertuğrul Acun Anadolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı, en iyi kostüm ödülünü Şehit Kaya Aldoğan Anadolu Lisesi takımı, en hızlı bitirme ödülünü ise Kuşadası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı aldı.

Dereceye girenler ödüllerini Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Kuşadası Liman Başkanı Yaşar Karabacak ve Ege Ports Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör verdi.

(İK)



22.04.2017 00:08:42 TSI

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