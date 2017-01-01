22 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ortaca'da okul yararına yıl sonu kermesi

22 Nisan 2017 Cumartesi, 08:12
Ortaca'da okul yararına yıl sonu kermesi
Ortaca'da okul yararına yıl sonu kermesi

(Fotoğraflı)

Cihat Cura
MUĞLA (İHA) - Ortaca ilçesinde, Şehit Er Gürsel Çelik Ortaokulu yararına kermes düzenlendi.
Okul Aile Birliği tarafından İlçe Pazar yerinde düzenlenen kermese ilgi yoğun olurken, kermesten elde edilecek gelirin okulun ihtiyaçları için kullanılacağı öğrenildi.
Kermese, Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Hasgül, Şehit Er Gürsel Çelik Ortaokulu Müdürü Engin Selvi, Kızılay Dalaman Şubesi Başkanı Fatma Çalkın, öğretmenler, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.
Kermeste veliler tarafından yapılan kek, börek ve çeşitli yiyecekler kısa süre içerisinde satıldı.
Kermesin okul yararına yapıldığını belirten Şehit Gürsel Çelik Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Beysun Aşkın, "Bize destek olan tüm katılımcılara, emeği geçen öğretmen, veli ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.
(CC-İK?)

22.04.2017 08:21:00 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bodrum'da Zeki Müren'i anma konseri
YEREL

BODRUM'DA ZEKİ MÜREN'İ ANMA KONSERİ
&quot;23 Nisan'da çocuklar ve jandarma el ele hep birlikte tatile&quot; projesi
YEREL

"23 NİSAN'DA ÇOCUKLAR VE JANDARMA EL ELE HEP BİRLİKTE TATİLE" PROJESİ
Jandarma'dan Çocuklara 5 yıldızlı 23 Nisan hediyesi
YEREL

JANDARMA'DAN ÇOCUKLARA 5 YILDIZLI 23 NİSAN HEDİYESİ
&quot;Halikarnas Balıkçısı&quot; anıldı
YEREL

"HALİKARNAS BALIKÇISI" ANILDI
Yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi
YEREL

YOLCU OTOBÜSÜNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Moore, Muğla’da
YEREL

İNGİLTERE'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ MOORE, MUĞLA’DA
Ortaca'da turizm haftası etkinliği
YEREL

ORTACA'DA TURİZM HAFTASI ETKİNLİĞİ
Muğla'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL

MUĞLA'DA OTOMOBİLLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Bodrum'da Türkiye Enduro Şampiyonası
YEREL

BODRUM'DA TÜRKİYE ENDURO ŞAMPİYONASI
Öğrencilerden Başkan Kocadon'a ziyaret
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN BAŞKAN KOCADON'A ZİYARET
Bodrum'da trafik kazası 6 yaralı
YEREL

BODRUM'DA TRAFİK KAZASI 6 YARALI
Minik savcının ilk talimatı küçük yaştaki çocukların çalıştırılmaması oldu
YEREL

MİNİK SAVCININ İLK TALİMATI KÜÇÜK YAŞTAKİ ÇOCUKLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI OLDU
İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Moore, Muğla’da
YEREL

İNGİLTERE'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ MOORE, MUĞLA’DA
Kaçak içki operasyonunda 4 tutuklama
YEREL

KAÇAK İÇKİ OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA
Koltuklar geleceğe emanet edildi
YEREL

KOLTUKLAR GELECEĞE EMANET EDİLDİ
Menteşe Belediyesi ADÜ'lü öğrencileri ağırladı
YEREL

MENTEŞE BELEDİYESİ ADÜ'LÜ ÖĞRENCİLERİ AĞIRLADI
Fethiye hırsızlık suçundan hakim karşısına çıkarılan şahıs tutuklandı
YEREL

FETHİYE HIRSIZLIK SUÇUNDAN HAKİM KARŞISINA ÇIKARILAN ŞAHIS TUTUKLANDI
Fethiyespor'da Keçiörengünü maçı hazırlıkları
YEREL

FETHİYESPOR'DA KEÇİÖRENGÜNÜ MAÇI HAZIRLIKLARI
PTT personelinden kan bağışı
YEREL

PTT PERSONELİNDEN KAN BAĞIŞI
Bodrum'da trafik kazası: 6 yaralı
YEREL

BODRUM'DA TRAFİK KAZASI: 6 YARALI
3 ilde eş zamanlı operasyon
YEREL

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Harmandar'dan 'Veteriner Fakültesi' açıklaması
YEREL

HARMANDAR'DAN 'VETERİNER FAKÜLTESİ' AÇIKLAMASI
MSKÜ erkek tenis takımı süper lige çıktı
YEREL

MSKÜ ERKEK TENİS TAKIMI SÜPER LİGE ÇIKTI
Global Run Bodrum 4. yılında
YEREL

GLOBAL RUN BODRUM 4. YILINDA
EN ÇOK OKUNANLAR
Rusya portakal ithalatına vergi hazırlığı yapıyor
İŞ-YAŞAM

DOMATESTEN SONRA ŞİMDİ DE PORTAKAL

 1
  • 2 Afgan askeri üssüne saldırı: 140 ölü
  • 3 TSK'dan A400M ATLAS için açıklama!
  • 4 Yatırım terörüymüş