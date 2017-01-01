YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ortaca'da okul yararına yıl sonu kermesi

Ortaca'da okul yararına yıl sonu kermesi



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Ortaca ilçesinde, Şehit Er Gürsel Çelik Ortaokulu yararına kermes düzenlendi.

Okul Aile Birliği tarafından İlçe Pazar yerinde düzenlenen kermese ilgi yoğun olurken, kermesten elde edilecek gelirin okulun ihtiyaçları için kullanılacağı öğrenildi.

Kermese, Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Hasgül, Şehit Er Gürsel Çelik Ortaokulu Müdürü Engin Selvi, Kızılay Dalaman Şubesi Başkanı Fatma Çalkın, öğretmenler, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.

Kermeste veliler tarafından yapılan kek, börek ve çeşitli yiyecekler kısa süre içerisinde satıldı.

Kermesin okul yararına yapıldığını belirten Şehit Gürsel Çelik Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Beysun Aşkın, "Bize destek olan tüm katılımcılara, emeği geçen öğretmen, veli ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

(CC-İK?)



22.04.2017 08:21:00 TSI

NNNN

