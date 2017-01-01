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ABD Büyükelçiliği E3 Platformu AGÜ'de



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - ABD Büyükelçiliği ve Türk Amerikan Derneği tarafından oluşturulan, E3 Platformu ( Education, Entrepreneurship, English) 24-28 Nisan tarihleri arasında Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ) Amerika fırsatları anlatacak.

Platform, Sümer Kampüsü Sergi Salonu'na açacağı stant ve etkinliklerle dört gün boyunca İngilizce, ABD'de eğitim fırsatları ve girişimcilik gibi konularda öğrencileri ve diğer katılımcıları bilgilendirecek.

Workshop ve seminerlerin de düzenleneceği etkinliklere ABD Büyükelçiliği Genel Hizmetler Müdürü Aamer Khan da katılacak.

Etkinlikler kapsamında 24 Nisan Pazartesi günü saat 14:00'da 3D Printing Workshop, 25 Nisan Salı günü saat 11:00'da Girişimcilik, 26 Nisan Çarşamba günü ise saat 13:00'da ABD'de Eğitim ve aynı gün saat 14:00'da da ABD Öğrenci Vizeleri konulu seminerler gerçekleştirilecek.

(SK)



22.04.2017 08:52:10 TSI

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