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Durankaya'da 23 Nisan coşkusu

22 Nisan 2017 Cumartesi, 09:24
Durankaya'da 23 Nisan coşkusu
Durankaya'da 23 Nisan coşkusu

(Fotoğraflı)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Durankaya Beldesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşku ile kutlandı.
Durankaya Belediye Başkanlığı ve Pınarbaşı İlkokulu ve Ortaokulu tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinliği Durankaya Belediye Başkanı Fatih Keskin, karakol komutanı, muhtarlar, bölgenin okul müdürleri, imamlar ve belde sakinleri katıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinliklerde konuşan Belediye Başkanı Fatih Keskin, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı yetiştiren değerli öğretmenlerimiz ve çok kıymetli öğrenci kardeşlerim saygı değer belde sakinleri Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği, 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Böylesine güzel bir günde sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Çocuklara olan sevgimi hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Değerli veliler, çocuklarımızı sevelim, önemseyelim fikirlerine saygı duyalım; çünkü bu çocuklar yarın bu ülkede söz sahibi olacak. ülkemizin ve memleketimizin refahı huzuru için yetkili konuma gelecektir. Bugün aldıkları eğitim, hepimizin yarını için büyük önem arz etmektedir. Velilerimiz bu anlayışla hareket ettikten sonra, bu çocuklarımızı hiç kimse başarıya giden yolda durduramayacaktır. Burada değerli öğretmenlerimize de olumsuzluklara rağmen, çocuklarımız için ellerinden geleni yaptıkları için ve kendi evlatları gibi öğrencilerimize yaklaştıkları için sonsuz teşekkür ediyorum. Milli eğitim müdürümüz ve ekibi, okul idarecilerimiz ve öğretmenlerimiz gerçekten ilimiz eğitimi için ellerinden geleni ziyadesiyle yapmaktadırlar. Sevgili çocuklar sizler bizim geleceğimiz, umudumuz ve yaşama kaynağımızsınız. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Rabbim sizleri bütün sıkıntılardan ve sorunlardan korusun her daim zihin açıklığı versin. Ailenize, büyüklerinize, öğretmenlerinize saygıda kusur etmeyin, eğitim de yani bilgi konusunda her zaman istekli olun, her şeyin fazlası zarardır ama bilginin fazlası zarar değildir aksine kardır menfaattir. Arkadaşlarınıza sevgiyle yaklaşın, herşey paylaşınca azalır ama sevgi paylaştıkça artış gösterir. Güzel bir devletimiz, güzel bir şehrimiz ve güzel olanaklarımız var bunları değerlendirin. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Sizleri sevgiyle kucaklıyor" şeklinde konuştu.
Keskin, konuşmasının sonunda programda emeği geçen okul müdürü Ramazan Çetinkaya ve okulun öğretmenleri Erdal Mar, Selin Çelik, Gizem Aktaş, Kader Kaydı'ya teşekkür etti.
(FT-ŞAK-Y)

22.04.2017 09:32:08 TSI
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