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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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"Üretken Çocuklar Fotoğraf Sergisi"

22 Nisan 2017 Cumartesi, 09:31
"Üretken Çocuklar Fotoğraf Sergisi"
"Üretken Çocuklar Fotoğraf Sergisi"

(Fotoğraflı)

Kaner Akaner
KIRKLARELİ (İHA) - Lüleburgaz Belediyesi'nin 26. Uluslar arası 23 Nisan Çocuk Şenliği etkinlikleri kapsamında "Üretken Çocuklar Fotoğraf Sergisi" açıldı.
Lüleburgaz Belediyesi Hizmet Binası'nda gerçekleşen açılışa Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak, Başkan Yardımcıları Rasim Aslan, Kevser Özkan, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Fotoğraf Sanatçısı Özcan Çeltikli'nin 2016 yılında 23 Nisan etkinliklerinde çektiği Üretken Çocuklar' Fotoğraf Sergisi'nin kurdelesinin kesimi ardından Başkan Halebak sergiyi gezdi.
Sergiyi miniklerle birlikte gezen Başkan Halebak, Fotoğraf Sanatçısı Çeltikli'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Sergi gezilmesinin ardından Başkan Halebak, minik öğrencilere ve Fotoğraf Sanatçısı Çeltikli'ye madalya taktı.
'Üretken Çocuklar' Fotoğraf Sergisi 23 Nisan etkinlikleri boyunca gezilebilecek.
(KA-ÖK-Y)

22.04.2017 09:39:13 TSI
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