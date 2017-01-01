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BEÜ'den 'Tarihsel havza ve yerleşim sorunu' başlıklı konferans



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün Bülent Ecevit Üniversitesi'nde "Tarihsel Havzalarımız ve Yerlileşme Sorunu" başlıklı konferans verdi.

Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde 21 Nisan Cuma günü gerçekleştirilen konferansa Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ş. Hakan Kutoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

"Tarihsel Havzalarımız ve Yerlileşme Sorunu" başlıklı konferansında yerleşim yerlerinin nasıl oluştuğuna, yerleşim yerleri ve kültürel bağlar arasındaki ilişkiye dikkat çeken Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün şunları söyledi: "Modern dünya, tanımlanmış bir siyasal coğrafyayı yer altıyla, yeryüzüyle, köşeleri ve bucaklarıyla, ücralarıyla yani her şeyiyle bir bütün olarak görür. Bu sadece bir coğrafyanın tanımlanmasıyla ilgili değil aynı zamanda onun üzerinde yaşayan ve ulus denilen bir bağın, bütünlüğün, medeniyetin o zeminle ilişkilendirmesiyle ilgili bir mesele. Nasıl bir coğrafyadayız biz? Balkanlar, Anadolu ve Mezopotamya'yı birleştiren bir havzadayız. Üç büyük nehrin çevirdiği bu havzanın etrafında ne olup bitiyor? Anadolu, tarihsel olarak binlerce sene önce İpekyolu, Baharat yolu, Karadeniz ticareti, Doğu Akdeniz ticareti bütün bunların sarmalı, bütün bunların yoğurduğu bir hamur olarak nereye oturtulabilir?" gibi soruların yanıtlandığı konferansta hızla yayılan bir mutsuzluğun da altını çizen Öğün; modernleşme, çağa uyum sağlama gibi isimlerle bizi coğrafyamızdan ve bizden kopartan büyük bir zihin dönüşümünün içerisinde olduğumuzu söyledi.

Konferansta dinleyenlerin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün'e verdiği konferans ve günün anısına BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ş. Hakan Kutoğlu teşekkür plaketi takdim etti.

(SÖ-SÖ-Y)



22.04.2017 09:41:18 TSI

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