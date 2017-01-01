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3. Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı



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ANTALYA (İHA) - Burdur'da bu yıl 3'sü düzenlenecek Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı, en verimli besi sığır yarışmasıyla birlikte aynı zamanda "Koyun Keçi Güzellik Yarışması"na da ev sahipliği yapacak.

GL Platform Fuarcılık tarafından 27-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek Teke Yöresi 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı, renkli görüntülere sahne olacak. Köy Koop ve Burdur Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından düzenlenecek yarışmada yörenin üstün genetik ve ırk özelliklerine sahip küçükbaş ırkları boy gösterecek.

Köy Koop Genel Başkanı Yakup Yıldız geçen yıl fuar kapsamında 2. Honamlı Keçi ve Teke Güzellik Yarışması düzenlediklerini bu yıl da en güzel koç, teke ve oğlak yarışmasına ev sahipliği yapacaklarını söyledi. Geçen yıl Burdur genelinde yapılan yarışmanın bu yıl Teke Yöresi'ni kapsayacağını söyleyen Yıldız, "Bölgesel olarak prens ve prensesleri seçmek bizim işimiz. Bir de bu yıl ilk defa çobanlarımızı yarıştıracağız. Çobanlarımız kırsalda boş zamanlarında türkü söyler. Aralarında sesleri çok güzel olan arkadaşlarımız da var. Bir de türkü yarışması yapacağız. Fuara renk katacağına inanıyorum. Güzelliğin seçim ve çekim merkezi Burdur olacak" dedi.

Burdur Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cevdet Gezer ise bu yılki yarışmanın daha görkemli olacağını belirterek, "Teke yöresinin başkenti Burdur'da hayvancılığın geldiği noktayı göstermek istiyoruz. Fuar buna aracılık edecek. Üreticilerimiz yarışma için çok iyi hazırlandı. Ancak fuar kapsamında sadece yarışma değil üreticilerimizi bilgilendirecek çalışmalar da yapacağız. Besiciler burada yeni teknolojileri de görecek. Bu çok önemli. Çünkü yeni teknoloji demek, üretim artışı demek ve besicinin daha çok kazanması demek. Bu yüzden sektörün tüm kesimini fuara davet ediyoruz" diye konuştu.

(SÇ-SÇ-Y)



22.04.2017 09:48:47 TSI

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