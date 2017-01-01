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Mersin'in 8 ilçesinde elektrik kesintisi

22 Nisan 2017 Cumartesi, 09:41
Mersin'in 8 ilçesinde elektrik kesintisi

MERSİN (İHA) - Mersin'in Akdeniz, Anamur, Erdemli, Mut, Silifke, Tarsus, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde pazartesi günü bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 Nisan Pazartesi günü, Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi Cumhuriyet Bulvarına 13:00-17:30 saatleri arasında, Karaduvar Mahallesi 132. Caddeye 13:00-17:30 saatleri arasında, Karaduvar Mahallesine 09:00-15:30 saatleri arasında, Kazanlı Mahallesi D-400 Karayolu üzerine 11:00-13:00 saatleri arasında, Adanalıoğlu Mahallesi Gül-1 Sokak, Gencer Sokak, Gençlik Caddesi ve Stad Sokak ile Hürriyet Caddesine 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
Anamur ilçesi Malaklar Mahallesinde 09:00-17:00 saatleri arasında, Karadere Mahallesinde 09:00-17:00 saatleri arasında, Erdemli ilçesi Sarıkaya Mahallesinde 09:00-17:00 saatleri arasında, Aydınlar Mahallesinde 09:00-17:00 saatleri arasında, Mut ilçesi Deveci Mahallesi Değirmen Sokağa 09:00-14:00 saatleri arasında, Güllük Mahallesi İmar Sokakta 09:00-17:00 saatleri arasında, Silifke ilçesi Balandız Mahallesi Balandız Sokakta 09:00-17:00 saatleri arasında, Narlıkuyu Mahallesi Atatürk Caddesi ve Kavlaklı Caddesi ile Göztepesi Sokak, Keşlik Sokak, Tereli Sokak, Sakızlı Sokak, Suluca Sokak ve Şahba Sokak, Hüseyinler Mahallesi Aşağı Sokakta 09:00-17:00 saatleri arasında enerji kesintisi olacak.
Tarsus ilçesi Şahin Mahallesi, Yeşil Mahalle, Yeşilevler Mahallesi, Girne Mahallesi, Bahçe Mahallesi, Aliefendioğlu Mahallesi ve Mantaş Mahallesi ile Barbaros Mahallesi Sait Polat Bulvarı 09:00-14:00 saatleri arasında, Yarbayşemsettin Mahallesi 3939 Sokak, 3906 Sokak, Karacabey (3919) Sokak, 3918 Sokak 10:00-13:00 saatleri arasında, Yenice Mahallesi Cemal Gürsel Bulvarı 06:00-08:00 saatleri arasında, Akarsu Mahallesi, Kelahmet Mahallesi, Ağzıdelik Mahallesi, Çatalca Mahallesi, Baharlı Mahallesi ve Halitağa Mahallesi 10:00-14:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.
Toroslar ilçesi Dalakdere Mahallesi, Doruklu Mahallesi ve Çamlıdere Mahallesine 09:00-15:00saatleri arasında, Kaşlı Mahallesi 108060 ve 108070 sokaklara 09:00-16:00 saatleri arasında, Kaşlı Mahallesine 09:00-13:00 saatleri arasında, Tozkoparan Mahallesi 87066, 87086, 87088, 87090, 87019, 87064, 87058, 87067 ve 87056 sokaklara 08:30-14:00 saatleri arasında, Yenişehir ilçesi Fuatmorel Mahallesi ve Kocavilayet Mahallesine 10:00-12:00 saatleri arasında, Gazi Mahallesi 1318, 1305, 1307, 1303, 1314 ve 1321 Sokaklara 10:30-14:30 saatleri arasında enerji verilemeyecek.
(ELF-Y)

22.04.2017 09:49:16 TSI
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