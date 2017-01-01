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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Genç başkanlar koltuğa oturdu

22 Nisan 2017 Cumartesi, 09:41
Genç başkanlar koltuğa oturdu
Genç başkanlar koltuğa oturdu

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Babaeski Belediye Başkanlığı koltuğuna Gazi Osman Paşa İlkokulu Öğrencisi Ecrin Yurtgül, başkan yardımcısı koltuğuna da Berrak Aran ve Yiğit Demir oturdu.
Babaeski Belediye Başkanı Av. Abdullah Hacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadriye Tokat, ile öğrenciler Ecrin Yurtgül, Berrak Aran ve Yiğit Demir'in ziyaretlerinden duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Geleceğin çocukların ellerinde olduğunu söyleyen Başkan Hacı, "Barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin temsilcileri, aydınlık yarınlarımızın güvencesi, ulusumuzun en değerli varlığı, sevgili çocuklarımız. Gelecek sizlerin ellerindedir" dedi.
Başkan Hacı daha sonra koltuğunu Ecrin Yurtgül'e bıraktı. Koltuğa oturan Başkan Yurtgül, daire müdürlerini tek tek makamına çağırarak yapılması gereken işleri onlarla paylaştı. Daha sonra Belediye Başkanı Av.Hacı ve belediye başkan yardımcılarımız tarafından öğrencilere tablet hediye edildi.
(KA-MEF-Y)

22.04.2017 09:49:34 TSI
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