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Osmaniye'de süt hijyen kursu açıldı

22 Nisan 2017 Cumartesi, 09:43
Osmaniye'de süt hijyen kursu açıldı
Osmaniye'de süt hijyen kursu açıldı
- Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Süt Üreticileri Birliği toplantı salonunda 23 çiftçinin katılımıyla süt hijyen kursu açıldı

(Fotoğraflı)

Kasım Karadağ
OSMANİYE (İHA) - Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Süt Üreticileri Birliği toplantı salonunda 23 çiftçinin katılımıyla süt hijyen kursu açıldı.
Açılışa katılan Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Sağlam, kursun Onuncu Kalkınma Planı Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Programı Eylem Planı kapsamında açıldığını söyledi.
Bu kapsamda iki eğitimin daha yapılacağına dikkat çeken Sağlam, "Bakanlığımız sorumluluğunda yürütülmekte olan 'Gıda Güvenirliğinin Arttırılması Bileşeni' çerçevesinde birincil üretim dahil, gıda arz zincirinde yer alan üreticilerin gıda güvenirliğine dair bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması için Süt Hijyeni Kursu Merkez İlçemizde açılmıştır" dedi.
İl Müdürlüğü personellerinden Gıda Yüksek Mühendisi Onur Tenekeci ve Veteriner Hekim Ahmet Öztekin tarafından verilen Süt Hijyeni konusunda eğitim verildi.
(KSM-Y)

22.04.2017 09:50:44 TSI
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