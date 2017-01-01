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Bursa'ya teknolojik hafriyat alanı

22 Nisan 2017 Cumartesi, 09:48
Bursa'ya teknolojik hafriyat alanı
Bursa'ya teknolojik hafriyat alanı
- Büyükşehir Belediyesi, yıkılan bina ve yollardan çıkan parçaların dönüştürülerek dolgu malzemesi olarak kullanılmasına imkan tanıyan tesisi hizmete aldı
- Başkan Altepe, projenin hem belediye hem de inşaat firmaları açısından müthiş bir kazan-kazan projesi olduğunu söyledi

(Fotoğraflı)

Fatih Ak
BURSA (İHA) - Büyükşehir Belediyesi, yıkılan bina ve yollardan çıkan parçaların dönüştürülerek dolgu malzemesi olarak kullanılmasına imkan tanıyan tesisi hizmete aldı. Kestel'e bağlı Erdoğanköy'deki tesiste incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, maden ve taş ocaklarının fazladan üretimini engelleyecek çalışmanın hem belediye hem de inşaat firmaları açısından müthiş bir kazan-kazan projesi olduğunu söyledi.
Bursa'nın imkanlarını Bursalılar için sonuna kadar kullanan Büyükşehir Belediyesi, maden ve taş ocaklarının gereksiz üretiminin önüne geçebilecek bir projeyi daha hizmete aldı. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Burkent A.Ş. tarafından Kestel'e bağlı Erdoğanköy'de oluşturulan günlük 800 ton kapasiteli hafriyat sahası, yıkılan bina ile yollardan çıkan parçaların '3 santimetre ile 15 santimetre arasındaki' çakıllara dönüşmesini sağlayacak ve yeni parçalar 'dolgu malzemesi olarak' çeşitli alanlarda kullanılabilecek.
Burkent A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Karakoç'tan sahanın işleyişi hakkında bilgiler alan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, projedeki hedeflerinin eldeki imkanların daha iyi değerlendirilmesini sağlamak, daha fazla maden kullanılmasını önlemek ve taş ocaklarından fazla sayıda malzeme çekilmesinin önüne geçmek olduğunu dile getirdi. Projeyle yapı artıklarının tamamını kullanmak ve ekonomiye tekrar kazandırmak istediklerini belirten Başkan Altepe, Burkent A.Ş. kanalıyla açtıkları tesiste talep eden inşaat firmalarına indirimli olarak hizmet verdiklerini kaydetti. Yapılan yatırımdan hem belediyenin hem de inşaat firmalarının kazançlı çıkmasını istediklerini ve bu isteği hizmete alınan tesisle birlikte mümkün hale getirdiklerini vurgulayan Başkan Altepe, "Bu örnek tesisimiz artık Bursalı firmaların hizmetindedir. Tüm inşaat şirketlerine duyuruda bulunuyoruz" dedi. Kırıma giren yapı artıklarını 3 santimetre ile 15 santimetre arasındaki çakıl taşlarına dönüştüren tesisin günlük 800 ton kapasiteli olduğunu dile getiren Başkan Altepe, "Burada günde 800 ton malzeme geri dönüşüme uğramış ve ekonomiye kazandırılmış oluyor. Bunun yanında yine 800 tonluk malzemeyi gömmekten kurtulmuş oluyoruz. Böylelikle gömü alanlarının ömrü de uzuyor. İnşaat şirketlerinden daha ucuza hafriyat malzemesini alabiliyoruz. Dolgu açısından da en uygun malzemeyi en uygun fiyata satabiliyoruz. Müthiş bir kazan-kazan projesi" diye konuştu.
(FA-İHS

22.04.2017 09:57:05 TSI
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