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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Uluslararası ANCA 3. Bölge Dünya Otizm Festivali Alanya'da başladı

22 Nisan 2017 Cumartesi, 09:49
Uluslararası ANCA 3. Bölge Dünya Otizm Festivali Alanya'da başladı
Uluslararası ANCA 3. Bölge Dünya Otizm Festivali Alanya'da başladı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Dışişleri Bakanlığı'nın himayesinde, Alanya Belediyesi'nin ev sahipliği ile ANCA Vakfı ve Otisium Spor ve Yaşam Merkezi işbirliği ile düzenlenen, Uluslararası ANCA 3. Bölge Dünya Otizm Festivali, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.
Kanada'da 1995 yılında kurulan ANCA Vakfı'nın 2010 yılından beri her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği ANCA Dünya Otizm Festivali'nin(ANCA World Austism Festival) bir ayağı da Türkiye'de ilk kez Alanya'da düzenlendi. Festivale otizmle ilgili uzmanlar, aileler, otizmli çocuklar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. 21-23 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde, Türkiye, Danimarka, Azerbaycan, Fas ve Rusya'dan otizmle ilgili uzmanlar katılımcılara bilgi verecek.

Yücel: "Alanya otizm dostu kent"
Otizm Festivali'nin resmi programında konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya'nın iklimi, doğa koşulları, yürüyüş parkurları, bisiklet yolları, uzun sahil şeridi, engelsiz otelleriyle otizm dostu bir kent olduğu söyledi.
"Alanya Belediyesi olarak spor organizasyonlarımızda her yıl binlerce özel sporcumuzu ve ailesini ağırlıyoruz. Bunların yüzde 40 otizmli bireyler ve ailelerini kapsıyor" diyen Yücel, Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi'nde çocuk gelişimi, psikolog, el sanatları öğretmenleri, diyetisyen hizmetleri, spor programları ve sosyal aktivitelerle otizmli bireyler ve ailelerine destek olduklarını söyledi.
Festivalin açılış töreninde Gazipaşa Kaymakamı ve Alanya Kaymakam Vekili Nurullah Kaya ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı da otizmle ilgili birer konuşma yaparak katılımcıları selamladılar.

Engelsiz kent Alanya anlatıldı
Festivalde, Danimarka'da otizm, Engelsiz Kent Alanya, Azerbaycan'da otizm konularında sunumlar yapıldı.
Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi Sorumlusu Psikolog Esra Yemez, "Engelsiz Kent Alanya" konulu bir sunum gerçekleştirdi. Psikolog Yemez, Alanya Belediyesi'nin başta otizm olmak üzere tüm engel gruplarına yönelik yapmış olduğu çalışmaları aktardı.
Konuşmaların ardından Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Danimarka Otizm Derneği Başkanı Heidi Thamestrup'a teşekkür plaketi takdim etti. Engelsiz Kent Alanya sunumuyla büyük takdir toplayan Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi Sorumlusu Psikolog Esra Yemez'in plaketini ise Heidi Thamestrup verdi.
(SÇ-SÇ-Y)

22.04.2017 09:57:44 TSI
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