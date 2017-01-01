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18. Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri



(Fotoğraflı)



Ramazan Sarıkayalı

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 18. gerçekleştirilecek Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Karadeniz ve Orta Anadolu ezgileri gecesi düzenlendi.

Kumluca Cumhuriyet Meydanında yapılan etkinliğe Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinatörü Yusuf Evran ve vatandaşlar katıldı.

Gecede sanatçılar Nihat Akçer ve Zafer Yılmaz, seslendirdikleri Orta Anadolu ve Karadeniz ezgileriyle izleyenleri gönüllerince eğlendirdiler. Zaman zaman izleyenlerin de eşlik ettiği program sonunda, sanatçılara Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya ve Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinatörü Yusuf Evran tarafından plaket verildi.

Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, 18. Tarım ve Seracılık Festivali'nin her akşam bir başka etkinlikle devam ettiğini, farklı kurum ve kuruluşların ve vatandaşların etkinliklere gösterdikleri ilgiden memnun olduklarını söyledi.

(RS-SÇ-Y)



22.04.2017 10:01:09 TSI

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