22 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Vali Azizoğlu, "Peygamber Efendimiz, hayatı boyunca insanları doğruluğa, iyiliğe yardımlaşmaya ...

22 Nisan 2017 Cumartesi, 09:55
Vali Azizoğlu, "Peygamber Efendimiz, hayatı boyunca insanları doğruluğa, iyiliğe yardımlaşmaya teşvik etmiştir"
Vali Azizoğlu, "Peygamber Efendimiz, hayatı boyunca insanları doğruluğa, iyiliğe yardımlaşmaya teşvik etmiştir"

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, her anlamda; güven, istikrar, huzur, rahmet, merhamet, sevgi, saygı, hoşgörü ve adalet gibi erdemli değerleri kişiliğinde toplamış olan Hazreti Peygamber Efendimizin, hayatı boyunca insanları doğruluğa, iyiliğe yardımlaşmaya teşvik ettiğini söyledi.
"Peygamber Efendimiz; "İnsanlar Âdem'in çocuklarılardır. Âdem' de topraktan yaratılmıştır.'' buyurarak, kardeşliğe vurgu yapmıştır" diyen Vali Azizoğlu, "Başka bir hadisi şerifinde; "Mümin, insanların canlarına ve mallarına zarar vermeyeceğinden emin oldukları kimsedir." buyurarak, insanlara güven ve huzur sunma arasında doğrudan bağ kurma vurgusu yapmıştır.
Her türlü şiddetin, zulmün ve istismarın had safhada yaşandığı, insanların güvene, huzur ve istikrara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu cahiliye öneminde Sevgili Peygamberimiz ''Muhammedü'l Emin'' olarak anılması son derece manidardır. Efendimiz bize, inanan insanın yaşadığı topluma kayıtsız kalamayacağını, yanı başında acı çeken birine, gözyaşı döken bir ihtiyaç sahibine, geleceğe dönük ümitlerini daha hayatının baharında iken kaybetmek üzere olan bir yetime sırt dönmeyeceğini öğretmiştir.
Allah'ın Elçisi, insanların yoldan çıktığı, aileler, kız çocuklarını diri diri toprağa gömdükleri cahiliye döneminde, doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü ayırt edemez duruma geldiği bir dönemde, âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Âlemlere Rahmet Peygamberimiz, Allah'ın varlığını, tüm insanlığa yeniden tebliğ etmiştir. Yalnızca Allah'a kul olmayı ve insanca bir yaşayışa çağırmıştır. Rahmet Peygamberi kısa bir sürede "şirk toplumu" ndan insanları çıkararak, bir olan Allah'a iman eden muvahhit bir toplum inşa etmiştir. O'nun yaktığı tevhit meşalesi her geçen gün yayılmıştır. Bu meşale ile karanlıklar aydınlığa; zulüm adalete; kin ve nefret, şefkat ve merhamete dönüşmüştür" diye konuştu.
(ERZ-AT-Y)

22.04.2017 10:04:00 TSI
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