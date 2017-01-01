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AVM'de Küçük Bizon Kızılderili Köyü etkinliği



(Fotoğraflı)



KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Piazza Alışveriş Merkezi, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" kapsamında minik ziyaretçilerini "Küçük Bizon Kızılderili Köyü" etkinliğinde bir araya getirdi. Üç gün boyunca devam eden etkinlikte minikler, Kızılderililerin sıra dışı dünyasını tanıma fırsatı buldu.

Düzenlediği etkinliklerle renkli anlar yaşatan alışveriş merkezinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı eğlenceli etkinliklerle kutlandı. Çadırları, atları, masalları ve danslarıyla akıllara gelen Kızılderililerin renkli dünyası, "Küçük Bizon Kızılderili Köyü" etkinliği ile 21 - 23 Nisan tarihleri arasında Piazza'nın minik ziyaretçilerine eğlenceli anlar yaşattı.

"Küçük Bizon Kızılderili Köyü" etkinliğine katılan minikler, Kızılderililerin kostümlerini giyip, yüzlerini onlar gibi boyadı. Ata binip, ok atmayı öğrenen minikler, Kızılderili masalları ve danslarıyla eğlencenin tadını çıkarttı. Kızılderili köyünde birbirinden farklı aktivitelere katılarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutlayan minikler, aynı zamanda farklı bir kültürü tanımanın da keyfini yaşadı. Minikler, Kızılderili kostümleriyle bol bol fotoğraf çektirdi.

(ELF-Y)



22.04.2017 10:06:34 TSI

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